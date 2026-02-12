Những cái “nhất” tạo lợi thế không thể so sánh của VinFast VF 7

Hiệu năng xe sang, trang bị vượt tầm phân khúc

Trải nghiệm VinFast VF 7, reviewer Đình Nam nhận định chiếc xe không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn hội tụ nhiều cái “nhất” trong phân khúc. Tâm điểm chính là phiên bản Plus 2 cầu với công suất lên tới 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm mà anh Nam tự tin khẳng định là mạnh nhất phân khúc.

“Dính lưng, thậm chí là hơi chóng mặt bởi xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,8 giây”, anh Nam trầm trồ về cảm giác sau tay lái VF 7.

Với sức mạnh này, động cơ VF 7 được cho là “ngang cơ” những mẫu SUV hạng sang như Porsche Macan hay BMW X5. Tuy nhiên, trong khi các dòng xe xăng này có giá từ 3 - 5 tỷ đồng, thì giá niêm yết của VF 7 chỉ từ 789-949 triệu đồng.

Không gian cũng là lợi thế lớn của VF 7. Trục cơ sở dài 2.840 mm - tốt hàng đầu phân khúc - mang lại cảm giác thoải mái, rộng rãi cho cả hai hàng ghế.

“Con số này thậm chí vượt xa một số mẫu SUV hạng D phổ biến, như Sorento hay Santa Fe”, reviewer Đình Nam so sánh.

Bên cạnh đó, VF 7 được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) với nhiều tính năng hữu ích như hỗ trợ lái trên cao tốc, giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động…

Anh Phùng Thế Trọng, reviewer có tiếng trong giới ô tô, vừa hoàn thành chuyến xuyên Việt 1.642 km chỉ trong 29 giờ cùng VF 7, đánh giá cao vai trò của ADAS trong những cung đường dài, đặc biệt khi di chuyển vào thời điểm đêm tối, rạng sáng.

“Nếu không có ADAS thì hành trình sẽ mệt và vất vả hơn rất nhiều. Các tính năng như giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng giúp việc lái xe suốt 8 - 10 tiếng trở nên nhàn hơn hẳn”, anh Trọng nhận xét.

Anh Trọng nhấn mạnh tính năng nhận diện biển báo tốc độ (ISA) kết hợp ga tự động giúp xe tự điều chỉnh tốc độ theo biển báo thực tế, giảm thiểu nguy cơ vi phạm trên đường lạ. Hệ thống radar và cảm biến cũng hoạt động ổn định trong mưa gió, theo dõi khoảng cách chính xác.

...

“Phù thủy” tiết kiệm chi phí

Một điểm khác gây ấn tượng mạnh trong chuyến xuyên Việt với anh Trọng là hiệu suất sử dụng năng lượng. Nhờ tối ưu trọng lượng và quản lý năng lượng, xe đạt quãng đường vượt trội, lên tới hơn 500 km sau một lần sạc đầy (VF 7 Plus một cầu).

Trải nghiệm cung đường từ Tân An (Long An cũ) lên Đà Lạt (Lâm Đồng), anh Phạm Thịnh lại nêu lên lợi thế đặc trưng của xe điện: tiết kiệm chi phí.

“Trước đây chạy CX-8 lên Đà Lạt tốn khoảng 2 - 2,5 triệu tiền xăng, còn đi VF 7 thì không mất đồng nào. Số tiền đó để cả nhà ăn uống thoải mái hơn”, anh Thịnh hào hứng.

Anh Thịnh đang nhắc tới chính sách miễn phí sạc pin tại 150.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc. Mới đây, thời hạn của chương trình này đã được nâng lên tới 3 năm cho các chủ xe hiện hữu, và kéo dài tới 10/2/2029 dành cho khách hàng mua xe từ 10/2/2026 (tối đa 10 lần/tháng). Như vậy, người dùng xe điện VinFast sẽ tiết kiệm được khoản chi lớn hàng đầu để nuôi ô tô.

VF 7 còn “bảo toàn túi tiền” cho chủ xe nhờ chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km - vượt xa mức phổ biến 3-5 năm của xe xăng cùng tầm giá. Đây vừa là cam kết chất lượng, vừa giúp giảm chi phí bảo dưỡng dài hạn cho người dùng. Pin cũng được bảo hành 10 năm tương tự xe.

Đặc biệt, VF 7 đang sở hữu lợi thế hiếm có về giá lăn bánh nhờ các chính sách ưu đãi mạnh từ VinFast. Với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể nhận ưu đãi trực tiếp 6% giá xe, tương đương khoảng 47-57 triệu đồng tùy phiên bản. Cộng thêm đặc quyền miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, khách mua VF 7 mặc nhiên “bỏ túi” lên tới 170 triệu đồng.

Trong trường hợp không chọn ưu đãi trực tiếp vào giá bán, khách hàng có cơ hội “Mua xe 0 đồng” với lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%).

“Lãi suất được ghim suốt 3 năm giúp người mua trả góp không phải lo rủi ro tài chính, nhất là khi lãi suất thả nổi đang có xu hướng tăng”, anh Đình Toàn, một khách hàng vừa ký hợp đồng mua VF 7 để kịp lấy xe trước Tết, bình luận.

Qua đánh giá của giới chuyên môn và trải nghiệm thực tế từ người dùng, VinFast VF 7 đang chứng minh vị thế mẫu C-SUV toàn năng hiếm có trên thị trường. Từ sức mạnh vận hành vượt trội, hệ thống an toàn ADAS đồ sộ, không gian rộng rãi cho tới hiệu suất năng lượng ấn tượng và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VF 7 mang lại giá trị vượt xa mặt bằng chung phân khúc C-SUV.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: congly.vn