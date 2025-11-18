VinFast được người tiêu dùng thực dụng ưa chuộng, có lợi thế cạnh tranh hơn Tesla

VinFast bứt tốc về doanh số, có khởi đầu tốt hơn Tesla

Thị trường xe điện Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng, và cuộc đua giữa hai tân binh quốc tế là VinFast và Tesla đã trở thành tâm điểm trong mùa lễ hội năm nay.

Tờ Business Standard cho biết, doanh số của VinFast tăng vọt lên 131 xe trong tháng 10, trong khi Tesla giảm doanh số còn 40 xe. “Mùa lễ hội chứng kiến cuộc cạnh tranh sát sao giữa hai tân binh quốc tế Tesla và VinFast, trong đó VinFast đã nhỉnh hơn”, tờ này viết. Dữ liệu từ Vahan, nền tảng chuyên về xe hơi tại Ấn Độ, cũng cho thấy tổng số xe VinFast được đăng ký trong năm nay là 204, cao hơn Tesla với 118 xe.

Sự bứt phá này giúp hãng xe Việt lọt vào top 8 hãng xe điện có doanh số cao nhất tại Ấn Độ trong tháng 10, theo ABP Live.

(Nguồn ảnh: Economic Times)

Trong bài viết “Tesla gặp khó khi người tiêu dùng thực dụng chuộng VinFast hơn”, Economic Times chỉ ra rằng, Tesla và VinFast cùng gia nhập thị trường vào thời điểm ngành xe điện Ấn Độ đang bước sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, nhưng lại ở “hai mức độ rất khác nhau”.

“Dữ liệu cho thấy nhà sản xuất xe Việt Nam VinFast, dù là ‘tân binh’ nhưng đang di chuyển êm ái hơn trên con đường Ấn Độ so với đối thủ Mỹ kỳ cựu, vốn vẫn đang đi chậm hơn trên hành trình tiến vào một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới”, Economic Times nhận định.

Chiến lược bản địa hóa rõ nét là điểm khác biệt

...

Giới quan sát cho rằng sự khác biệt nằm ở chiến lược tiếp cận. VinFast chọn cách “bản địa hóa” sớm với kế hoạch xây dựng nhà máy tại Tamil Nadu, tập trung vào phân khúc tầm trung phù hợp túi tiền người tiêu dùng Ấn Độ. Sau màn ra mắt thương hiệu ấn tượng tại thị trường Ấn Độ, tháng 9 vừa qua, hãng tiếp tục giới thiệu hai mẫu SUV VF 6 và VF 7 trong phân khúc trung cấp. Song song, VinFast đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới lên 24 showroom tại các thành phố lớn và dự kiến đạt 35 đại lý vào cuối năm.

VinFast VF 6 trong lễ ra mắt tại thị trường Ấn Độ.

Đồng quan điểm, bài viết trên ABP Live nhận định: “Chiến lược định giá quyết liệt và sự tập trung vào thị trường địa phương đã mang lại cho VinFast lợi thế cạnh tranh, giúp hãng có đà tiến trong thị trường xe điện đang mở rộng”.

Trong khi đó, nếu xét tới vị thế là hãng xe điện lớn nhất thế giới, Tesla lại có khởi đầu khá chậm, chỉ phân phối dòng Model Y nhập khẩu với định vị cao cấp, theo Economic Times. Hãng vẫn duy trì hiện diện tại các thành phố lớn như Mumbai và Delhi nhưng giới hạn chủ yếu thông qua kênh nhập khẩu tư nhân. Ngoài ra, Tesla vẫn chưa cam kết sản xuất nội địa. “Tesla chỉ muốn mở phòng trưng bày và bán xe nhập khẩu”, Bộ trưởng Công nghiệp nặng Ấn Độ Kumaraswamy bày tỏ hồi giữa năm.

Từ đó, Economic Times đánh giá, VinFast dường như đã nắm lợi thế ban đầu và đang tăng tốc với chiến lược bản địa hóa rõ ràng. Ngược lại, Tesla đang chững lại và thực tế danh tiếng của hãng này vẫn chưa chuyển hóa thành doanh số mạnh mẽ.

Dù thị phần xe điện hiện chỉ chiếm khoảng 3-4% tổng doanh số ô tô của Ấn Độ, các chuyên gia đánh giá đây mới là giai đoạn khởi đầu. Với sự hiện diện của những cái tên như VinFast, thị trường xe điện Ấn Độ được dự báo còn mở rộng nhanh trong các năm tới.

Tác giả: Minh Linh

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn