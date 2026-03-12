Lộ diện DN muốn làm khu đô thị hơn 1.400 tỷ ven sông Nghèn – Hà Tĩnh

Sau quá trình mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, cơ quan này đã tiến hành mở hồ sơ và xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Tuấn là doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 11/12/2025, với tổng chi phí thực hiện sơ bộ khoảng 1.422,455 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu thầu phải nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, với giá trị hơn 21,3 tỷ đồng. Việc dự thầu được thực hiện theo hình thức không qua mạng.

Dự án KĐT Nghèn kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị trung tâm thị trấn Nghèn, thúc đẩy phát triển TM - DV tại khu vực.

Theo quy hoạch, khu đô thị có diện tích sử dụng đất khoảng 404.001 m², nằm ven sông Nghèn. Tiến độ thực hiện dự án được xác định trong 5 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất, hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác.

Về quy mô, dự án sẽ xây dựng 132 căn nhà ở liền kề và biệt thự theo hình thức xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Ngoài ra, dự án còn bố trí 544 lô đất ở đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch.

Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 40ha, phần lớn là đất nông nghiệp (đất 2 lúa) tại khu vực trung tâm thị trấn Nghèn.

Bên cạnh khu nhà ở, dự án còn bao gồm khu thương mại – dịch vụ cao 4 tầng, khu hỗn hợp thương mại, văn phòng cao 11 tầng, khu thể thao đa chức năng, trường mầm non cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khác.

Thị trấn Nghèn hiện được xác định là trung tâm hành chính, thương mại – dịch vụ, công nghiệp, đào tạo và văn hóa – thể thao của xã Can Lộc và các khu vực lân cận. Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quy hoạch phát triển đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị trấn Nghèn nằm trên trục phát triển dọc Quốc lộ 1 và tuyến đường ven biển, đồng thời có khả năng kết nối với cao tốc Bắc – Nam và tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Tuấn có trụ sở tại số 260 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2021, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp điện và năng lượng.

Người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Viết Tuấn (SN 1964), thường trú tại TP. Thủ Đức (TP. HCM), hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến giữa năm 2025, thời điểm trước khi danh mục dự án khu đô thị Nghèn được công bố kêu gọi đầu tư, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 235 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 2,3 lần so với ban đầu.

Cơ cấu cổ đông cho thấy doanh nghiệp này có sự tham gia của nhiều cá nhân liên quan đến các pháp nhân hoạt động trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, năng lượng và nuôi trồng thủy sản.

Trong đó, ông Bùi Anh Đức, thường trú tại xã Can Lộc, góp 45% cổ phần; ông Nguyễn Viết Tuấn cũng sở hữu 45% cổ phần. Phần vốn còn lại 10% thuộc về ông Phan Anh Sơn và ông Bùi Văn Nam, đều có hộ khẩu tại xã Can Lộc.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Tuấn là doanh nghiệp còn khá mới trong lĩnh vực đầu tư dự án. Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn hiện là dự án đầu tiên doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thực hiện, đánh dấu bước thử sức của pháp nhân này trong lĩnh vực phát triển bất động sản quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

