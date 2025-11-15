Từng sở hữu cả Camry, Lexus và mobihome nay chỉ trung thành với VinFast, chủ xe chia sẻ: ‘Xe điện là pin dự phòng khổng lồ mà chỉ trải qua bão lụt, mất điện mới nhận ra’

Anh Đậu Đức Văn từng sở hữu nhiều mẫu xe xăng với đa dạng chủng loại khác nhau. Tuy nhiên, kể từ khi sử dụng xe điện, anh đã mua liên tiếp nhiều mẫu xe điện VinFast trong thời gian ngắn và gắn bó cho đến nay.

Anh đã từng sở hữu qua rất nhiều mẫu xe xăng trước khi đến với xe điện. Vì sao anh quyết định chuyển sang VinFast?

Trước đây tôi đổi xe rất thường xuyên. Tôi từng chạy Toyota Camry, Lexus GX460 rồi cả Hyundai Solati độ mobihome để đi chơi xa. Mỗi chiếc mang lại một kiểu trải nghiệm khác nhau, nhưng khi thử xe điện, cảm giác hoàn toàn thay đổi.

Tôi vốn thích khám phá công nghệ nên đã quyết định trải nghiệm xe điện với chiếc đầu tiên là VF e34. Tuy nhiên, chỉ đến khi đổi qua chiếc VF 3, tôi mới thực sự thích xe điện. Vì thế, sau đó tôi mua thêm VF 8, VF 9 và mới nhận thêm 2 chiếc Limo Green. Có cảm giác mỗi lần nâng cấp là một bước “tiến hóa”, giống như đang dùng một thiết bị công nghệ mới hơn, thông minh hơn. Chính điều đó khiến tôi quyết định gắn bó với xe điện lâu dài.

Anh Đậu Đức Văn bắt đầu hành trình xe điện bằng chiếc VinFast VF e34. Ảnh: NVCC

Vậy điều gì khiến anh cảm nhận sự khác biệt lớn nhất khi lái xe điện so với xe xăng?

Đầu tiên là độ êm và sạch. Xe điện không rung, không mùi xăng, không tiếng ồn — điều này giúp vợ và con tôi đỡ say xe hơn hẳn.

Thứ hai là phản hồi chân ga. Xe điện “đạp phát là đi”, không độ trễ, không gào máy. Trọng tâm xe thấp nên vào cua chắc chắn và ổn định. Những ai từng lái xe xăng rồi bước sang xe điện sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt này ngay.

Nhiều người lo ngại việc hết pin hoặc sạc bất tiện. Cá nhân anh gặp khó khăn này không?

Hoàn toàn không. Tôi sinh sống ở Nghệ An và thường xuyên lái xe ra Hà Nội. Tôi sử dụng xe mỗi ngày, từ đưa đón con đi học, đi làm, đi chơi thể thao… và không phải lo lắng gì về vấn đề sạc pin.

VinFast VF 3 là chiếc xe điện thứ 2 của anh Đức Văn. Ảnh: NVCC

Hiện nay, trạm sạc có ở khắp mọi nơi, đủ trạm từ bé đến lớn. Thậm chí, việc tìm trạm sạc bây giờ còn dễ hơn tìm cây xăng, đặc biệt là những nơi có dầu DO-0,001S-V. Tôi chỉ cần mở ứng dụng ra là biết được trạm nào ở đâu, có bao nhiêu trụ sạc, cổng sạc.

Anh có thể chia sẻ một trải nghiệm đặc biệt nào khiến anh cảm nhận rõ giá trị của xe điện?

...

Vừa rồi khu vực miền Trung phải hứng chịu nhiều cơn bão liên tiếp gây mất điện cục bộ. Nhiều gia đình không có điện sử dụng, vừa tối vừa nóng, đêm khó ngủ. Trong khi đó, chỉ với một chiếc xe điện đầy pin, tôi có thể sử dụng được các thiết bị điện cho gia đình. Đêm đến, cả nhà vào xe, bật chế độ cắm trại và ngủ ngon lành.

Lúc này, tôi mới thấy rõ xe điện đúng nghĩa là một “cục pin dự phòng” khổng lồ.

Anh đang sử dụng khá nhiều mẫu xe VinFast. Mẫu nào để lại nhiều cảm xúc nhất đối với anh?

3 chiếc xe VinFast VF 3, VF 8 và VF 9 trong garage nhà anh Đức Văn. Ảnh: NVCC

Với tôi, cảm xúc nhất là VF 8. Vì đó là chiếc xe đánh dấu việc tôi chính thức gắn bó lâu dài với xe điện. VF 9 thì rộng rãi cho gia đình, VF 3 thì tiện đi phố, nhưng VF 8 phù hợp nhất để lái hằng ngày. Cảm giác tay lái, độ phản hồi, mức độ quen thuộc… tất cả đều hợp với nhu cầu của tôi nhất.

Nhiều người vẫn còn nghi ngại “độ bền” của xe điện. Quan điểm của anh thế nào?

Tôi cho rằng xe điện ngày nay đã rất ổn định. Các mẫu VinFast tôi sử dụng đều vận hành đều đặn, ít lỗi, bảo dưỡng đơn giản. Tôi dùng xe liên tục, đi xa mà chưa gặp vấn đề nghiêm trọng nào.

Đây là lý do mà tôi quyết định mua thêm 2 chiếc Limo Green với mục đích cho thuê chạy dịch vụ. Điều quan trọng là người dùng hiểu cách vận hành, đừng để pin quá thấp và tính toán thời gian sạc hợp lý.

VinFast Limo Green là chiếc xe mới nhất trong bộ sưu tập này. Ảnh: NVCC

Sau khi trải nghiệm gần như đầy đủ các mẫu xe điện của VinFast, anh có dự định nâng cấp tiếp trong tương lai?

Tôi quen xe điện rồi, khó quay lại xe xăng. Công nghệ hơn, chi phí thấp hơn, trải nghiệm lái sướng hơn. Với gia đình tôi, xe điện đã trở thành lựa chọn tối ưu.

Trong tương lai, tôi mong muốn VinFast có thêm các mẫu xe sedan. Nếu VinFast ra mắt sedan chạy điện, tôi sẽ mua một chiếc bởi thích cảm giác vận hành của sedan.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này.

Tác giả: Thùy Trag

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn