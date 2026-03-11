Xăng RON95 giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít

Giá xăng dầu được điều chỉnh hai phiên liên tiếp. Trong ảnh người dân đi đổ xăng tại một cửa hàng ở Hà Nội vào chiều 11-3 - Ảnh: NGỌC AN

Như vậy sau khi điều chỉnh tăng với giá xăng dầu (trừ dầu hỏa) vào 23h45 ngày hôm qua 10-3, giá xăng dầu đã tiếp tục được điều chỉnh giảm trong bối cảnh giá thế giới có xu hướng giảm mạnh trong hai ngày gần đây.

Theo đó, giá xăng E5RON92: không cao hơn 26.570 đồng/lít (tăng 1.344 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 2.550 đồng/lít.

Xăng E5RON92: không cao hơn 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Xăng RON95-III: không cao hơn 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Dầu hỏa: không cao hơn 24.419 đồng/lít, giảm 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg so với kỳ điều hành trước đó.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập, nhưng tiếp tục chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng, từ xăng E5RON92, xăng RON95 đến dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Cụ thể, giá xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Tại phiên một ngày trước đó, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc chi sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương cũng đã thực hiện chi đậm quỹ bình ổn đã kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu.

Ngoài ra, giá xăng dầu cũng được hỗ trợ bởi việc Chính phủ ban hành Nghị định 73 về giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu từ ngày 9-3.

Tại phiên họp ngày 10-3, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối được yêu cầu chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, dự trữ theo quy định. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12-3.

Giá xăng dầu được điều hành theo cơ chế nào? Cơ chế điều hành xăng dầu được thực hiện theo quy định của Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu với chu kỳ cố định là thứ Năm hằng tuần. Tuy nhiên, với Nghị quyết 36 của Chính phủ đã đồng ý cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá ngay nếu tăng từ 7%. Hiện công thức tính giá cơ sở của nguồn nhập khẩu sẽ được neo theo giá thành phẩm trên thị trường Singapore (Platt Singapore). Đó là giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày tính giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở được giao dịch trên thị trường quốc tế. Vì vậy, khi giá được điều chỉnh so với kỳ liền kề trước đó sẽ có những độ trễ nhất định. Ví dụ trong chu kỳ điều hành ngày 10-3 vừa qua, giá cơ sở sẽ được tính toán dựa trên mức giá bình quân từ ngày 7 đến 10-3. Song do ngày 9-3 mới áp dụng giảm thuế nhập khẩu về 0%, cùng xu hướng giá giảm mạnh mới bắt đầu từ ngày 10-3 dao động quanh mức 85 USD/thùng, nên trong cơ cấu giá vẫn bị tác động bởi mức giá xăng dầu tăng cao của những ngày trước đó, có thời điểm lên tới 118 USD/thùng. Ngoài ra là các chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sản lượng nhập khẩu. Tại chu kỳ điều chỉnh trước ngày 10-3, chi phí này tăng vọt lên tới khoảng 35 USD/thùng với xăng và 45-50 USD/thùng với dầu, gấp khoảng 20 lần so với trước. Với nguồn trong nước, giá cũng được tính dựa trên biến động giá xăng dầu thế giới cộng chi phí vận chuyển. Ngoài ra, tổng hợp hai nguồn này sẽ thêm chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, các khoản chi phí thuế (nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường) và các khoản chi/trích lập quỹ bình ổn (nếu có). Vì vậy, với công thức tính giá như trên cùng chu kỳ giảm giá xăng dầu trong hai ngày 10 và 11-3, giá xăng dầu trong nước đang có xu hướng hạ nhiệt.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: tuoitre.vn