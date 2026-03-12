Tông vào đuôi xe công nông, người điều khiển xe máy tử vong

Sáng 11/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe công nông khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe công nông, khiến ông B. tử vong.



Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường bê tông nông thôn thuộc thôn Mê Pu 9, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, xe máy biển số 86AL-048.22 do ông T.N.B (SN 1973, ngụ xã Tánh Linh) điều khiển lưu thông trên đường. Khi đến khu vực trên, xe máy bất ngờ va chạm vào đuôi xe công nông kéo theo rơ moóc đang chạy cùng chiều phía trước. Xe công nông do ông P.B.T (SN 1974) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến ông B. ngã xuống đường. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Ghi nhận tại hiện trường, xe công nông chở nhiều cây củi trên thùng xe.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Nam Thành đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn

