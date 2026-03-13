Loạt xe 5 chỗ tầm giá 1 tỷ đồng đáng mua tại Việt Nam

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson hiện được phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá từ 769–989 triệu đồng. Mẫu SUV này gây chú ý với thiết kế theo ngôn ngữ Sensuous Sportiness mang phong cách thể thao, hiện đại.

Khoang nội thất nổi bật với cụm màn hình kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, ghế da chỉnh điện và điều hòa tự động hai vùng.

Về vận hành, Tucson cung cấp ba tùy chọn động cơ gồm SmartStream 1.6L T-GDi, SmartStream Diesel 2.0L và SmartStream 2.0L MPI. Trong đó, động cơ diesel được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ sức kéo tốt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe đồng thời được trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense với nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 là mẫu SUV 5 chỗ quen thuộc trong phân khúc nhờ thiết kế thể thao, trang bị phong phú và giá bán cạnh tranh. Xe hiện có 7 phiên bản tại Việt Nam với mức giá từ 749–979 triệu đồng.

Nội thất CX-5 sử dụng nhiều vật liệu cao cấp với ghế da, ghế lái chỉnh điện, vô-lăng bọc da tích hợp phím điều khiển và màn hình giải trí 8 inch. Các phiên bản cao cấp còn có hệ thống âm thanh Bose, cửa sổ trời và màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái.

Mẫu xe này trang bị hai tùy chọn động cơ SkyActiv-G 2.0L và 2.5L, kết hợp hộp số tự động 6 cấp; bản 2.5L Signature có hệ dẫn động AWD. CX-5 cũng tích hợp hệ thống kiểm soát thân xe G-Vectoring Control Plus cùng gói an toàn i-Activsense với nhiều tính năng hỗ trợ lái.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross là mẫu SUV đô thị được nhiều khách hàng Việt quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền thương hiệu. Xe sở hữu ngoại hình năng động với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED sắc sảo và kích thước phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Khoang nội thất được trang bị màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh và ghế da chỉnh điện. Không gian cabin và hàng ghế sau được đánh giá rộng rãi, phù hợp cho nhu cầu gia đình.

Corolla Cross cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm bản xăng và hybrid. Phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện giúp giảm tiêu hao nhiên liệu và mang lại khả năng vận hành êm ái. Xe cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Giá Corolla Cross hiện dao động từ 820 - 913 triệu đồng.

KIA Sportage

KIA Sportage là mẫu SUV/CUV 5 chỗ nổi bật trong phân khúc nhờ thiết kế hiện đại và nhiều lựa chọn động cơ. Tại Việt Nam, xe có giá niêm yết từ 819 triệu đến hơn 1 tỷ đồng tùy phiên bản.

Thế hệ mới của Sportage áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United với diện mạo táo bạo, nổi bật bởi lưới tản nhiệt “mũi hổ” và dải đèn LED ban ngày hình boomerang. Xe có kích thước tổng thể 4.660 x 1.865 x 1.700 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi.

Bên trong, Sportage trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch, ghế da chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và hệ thống âm thanh Harman Kardon. Xe cung cấp ba tùy chọn động cơ gồm xăng 2.0L, xăng tăng áp 1.6L và diesel 2.0L. Ngoài ra, mẫu SUV này còn tích hợp gói an toàn ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại.

VinFast VF 7

VinFast VF 7 là mẫu SUV thuần điện cỡ C được định vị trong phân khúc xe điện tầm trung. Tại Việt Nam, xe có ba phiên bản với giá từ 799–969 triệu đồng và được miễn lệ phí trước bạ theo chính sách dành cho ô tô điện đến năm 2027.

VF 7 được thiết kế bởi studio Torino Design (Italy) với phong cách hiện đại và thể thao. Xe có kích thước 4.545 x 1.890 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi. Nội thất theo hướng tối giản với màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch, trợ lý ảo tiếng Việt, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống quản lý xe qua ứng dụng.

Về vận hành, VF 7 Eco sử dụng một mô-tơ điện công suất khoảng 174 mã lực, tầm hoạt động tối đa khoảng 375 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, bản VF 7 Plus trang bị hai mô-tơ điện dẫn động AWD với công suất 349 mã lực, tầm hoạt động khoảng 431 km. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hiện đại.

Tác giả: Bảo Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn