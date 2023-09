Vinamilk đứng thứ 5 trong top 10 thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu

Kết quả nổi bật của đại diện ngành sữa Việt Nam

Theo Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023 do Brand Finance (tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, trụ sở tại Anh Quốc) công bố, Vinamilk là Doanh nghiệp dẫn đầu Top 10 thương hiệu có tính bền vững cao, góp phần nâng giá trị thương hiệu lên mốc 3 tỷ USD (từ mức hơn 2,8 tỷ USD vào năm 2022).

Không dừng lại ở phạm vi quốc gia, những đóng góp cho phát triển bền vững của Vinamilk còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Theo báo cáo toàn cầu Thực phẩm và Đồ uống do Brand Finance công bố mới đây, Vinamilk là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt Top 5 Thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu (theo chỉ số Giá trị nhận thức về tính bền vững - SPV).

Top 10 Thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu. Nguồn: Brand Finance



Cụ thể, theo bảng xếp hạng này, giá trị nhận thức về tính bền vững tại Vinamilk được Brand Finance định lượng là 253 triệu USD, xếp thứ 5 trong Top 10. Trong khi đó, điểm nhận thức về tính bền vững (tính trên thang điểm 10) của Vinamilk cao nhất Top 10 với 5.75 điểm, vượt qua nhiều thương hiệu khác đến từ các quốc gia có ngành sữa phát triển như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản… Đây là kết quả rất đáng khích lệ khi ngành sữa Việt Nam còn non trẻ so với nhiều quốc gia, đặc biệt là về lĩnh vực phát triển bền vững.

Cũng theo báo cáo trên, Vinamilk tiếp tục duy trì thứ hạng 6 trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu và Top 2 thương hiệu mạnh toàn cầu của ngành sữa. Có thể thấy, bên cạnh giá trị và sức mạnh, yếu tố “phát triển bền vững” của thương hiệu là điểm nổi bật trong báo cáo năm nay, khi xu hướng này đang được đẩy mạnh trên phạm vi quốc tế.

Vinamilk được vinh danh là Thương hiệu sữa đứng thứ 6 thế giới tại Lễ công bố Top 100 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam 2023 vừa qua



Ông Alex Haigh, Đại diện Brand Finance khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhận định: “Vinamilk đang hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 và liên tục đi đầu trong mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tái tạo. Ngoài phạm vi môi trường, Vinamilk cũng đang hỗ trợ cộng đồng địa phương và khách hàng, đơn cử như chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với hơn 42 triệu ly sữa đã được mang đến cho trẻ em Việt Nam. Hoạt động kinh doanh ổn định là minh chứng rõ ràng cho thấy các nỗ lực phát triển bền vững đang được đền đáp.”

Xây dựng tính bền vững là kết quả của một quá trình

...

Giảm thiểu dấu chân carbon và Sản phẩm dẫn dắt tiêu thụ có trách nhiệm, là 2 hạng mục mà Vinamilk được vinh danh ở giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam vừa qua (do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư công bố). Theo lãnh đạo doanh nghiệp, đây cũng là 2 trong số nhiều khía cạnh mà Vinamilk đang chú trọng.

Ông Lê Thành Liêm – Giám đốc điều hành Tài chính Vinamilk, chia sẻ về thực tế triển khai các chiến lược phát triển bền vững tại Vinamilk



Tại tọa đàm “Thúc đẩy mô hình kinh doanh hướng tới Net Zero” thuộc khuôn khổ giải thưởng này, ông Lê Thành Liêm – Giám đốc điều hành Tài chính của Vinamilk, lý giải về những động lực để doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu Net Zero: “Người tiêu dùng là động lực buộc doanh nghiệp phải thực hành phát triển bền vững. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường, lợi ích cộng đồng bên cạnh chất lượng sản phẩm và đưa ra yêu cầu ngày càng cao ở các sản phẩm xanh… Điều này là thách thức nhưng sẽ là động lực lớn nhất cho doanh nghiệp và thương hiệu để phát triển theo hướng bền vững hơn”, ông Liêm chia sẻ.

Cụ thể, gần đây nhất, trong giai đoạn chiến lược 2022 – 2026, Vinamilk đã công bố phát triển bền vững trở thành 1 trong 4 mũi nhọn chiến lược và chương trình hành động, cùng lộ trình tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Vinamilk cũng được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có cả nhà máy và trang trại đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn Pas 2060:2014, với 2 đơn vị là Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An và Trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An đã trở thành những đơn vị đầu tiên đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn này.

Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có cả nhà máy và trang trại đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014



Vinamilk cũng là một điển hình cho thấy, việc đầu tư cho tính bền vững của doanh nghiệp nói chung và thương hiệu nói riêng là cả một quá trình, chứ không chỉ là nhất thời trong ngắn hạn. Từ năm 2012, doanh nghiệp này đã được biết đến nhiều qua việc phát hành Báo cáo Phát triển bền vững theo các chuẩn mực thế giới, được thực hiện công phu, chi tiết, minh bạch và kiểm toán bởi bên thứ 3. Đây cũng là thời điểm, Vinamilk triển khai hàng loạt dự án phát triển bền vững mà đến nay đã mang lại kết quả tích cực như Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, triển khai năng lượng mặt trời, năng lượng xanh cho toàn bộ trang trại và nhà máy…

Từ năm 2023, Vinamilk cũng triển khai hàng loạt dự án mới để thúc đẩy tiến trình này như “Trồng cây hướng đến Net Zero” (phối hợp cùng Bộ Tài nguyên & Môi trường); “Cánh rừng Net Zero Vinamilk Đất mũi Cà Mau”; hoàn tất thực hiện kiểm kê đo lường khí nhà kính tại nhà máy, trang trại; nghiên cứu & phát triển các sản phẩm có yếu tố xanh, bền vững… Từ đó, đưa các thông điệp về phát triển bền vững từ doanh nghiệp đến với chính nhân viên, người tiêu dùng và lan tỏa rộng hơn ra cộng đồng, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững phát triển.

Vinamilk khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero tại Hà Nội (tháng 2/2023)







Tác giả: Hồng Anh

Nguồn tin: vietq.vn