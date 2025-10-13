VietnamFinance Foundation khởi công xây nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Phúc tại Hà Tĩnh

Đây là hoạt động trong Chương trình vận động xã hội – thiện nguyện mang tên VietnamFinance Foundation của Tạp chí Đầu tư tài chính – VietnamFinance.

Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của các đối tác, doanh nghiệp và cá nhân trên toàn quốc với mong muốn chung tay đem lại mái ấm cho các hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt này, Chương trình nhận được sự hỗ trợ tài chính của Công ty tài chính tổng hợp cổ phần điện lực (EVF) và các nhà hảo tâm khác để xây dựng 03 căn nhà tình thương trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão liên tiếp vừa qua.

Lễ khởi công diễn ra tại khuôn viên gia đình bà Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1977, trú tại thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Bà Phúc thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Chồng bỏ đi nhiều năm trước, bà một mình nuôi con trai là Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1996) bị thiểu năng trí tuệ.

VietnamFinance Foundation đã khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Phúc tại xã Thạch Khê, Hà Tĩnh – ngày 12/10/2025.

Không có nghề nghiệp ổn định, không đất canh tác, hai mẹ con phải sống bằng nghề nhặt củi, làm thuê theo ngày. Ngôi nhà tạm bợ được dựng cách đây hơn 20 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói bị gió bão cuốn sập gần như hoàn toàn. Cơn bão số 10 vừa qua khiến căn nhà hư hỏng nặng, không còn khả năng sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh éo le ấy, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Khê và sự xác nhận của UBND xã, VietnamFinance Foundation đã quyết định hỗ trợ 150 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới kiên cố cho mẹ con bà Phúc, với diện tích hơn 60m².

Ngôi nhà dự kiến hoàn thành trong hơn một tháng, kịp để hai mẹ con có nơi ở an toàn, ổn định trong mùa mưa bão.

Ông Hoàng Anh Minh – Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance chia sẻ ý nghĩa chương trình VietnamFinance Foundation tại lễ khởi công nhà tình thương ở xã Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cho biết: “Việc xây dựng nhà tình thương là hoạt động thường kỳ của VietnamFinance Foundation. Đây là nghĩa cử thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Chúng tôi hy vọng căn nhà sớm hoàn thành để mẹ con bà Phúc có nơi ở ấm cúng, yên tâm ổn định cuộc sống”.

Ông Nguyễn Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê chia sẻ về thiệt hại nặng nề do bão lũ và đời sống khó khăn của người dân địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê, gửi lời cảm ơn tới Tạp chí Đầu tư Tài chính và các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn: “Hai cơn bão số 5 và số 10 vừa qua khiến nhiều nhà cửa, trường học ở Thạch Khê bị hư hỏng nặng. Sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp như VietnamFinance là nguồn động viên to lớn, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Ông Hoàng Anh Minh – Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phát biểu tại lễ khởi công, chia sẻ ý nghĩa chương trình VietnamFinance Foundation trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn.

VietnamFinance Foundation là chương trình thiện nguyện do Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phát động, hướng tới mục tiêu “lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối trách nhiệm xã hội” thông qua các hoạt động thiết thực như xây nhà tình thương, hỗ trợ người yếu thế, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, đồng hành cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Các hoạt động trong chương trình không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo kinh tế – tài chính.

Căn nhà tạm bợ của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc bị xuống cấp nghiêm trọng sau cơn bão số 10 – nơi hai mẹ con sinh sống suốt nhiều năm qua.

“Việc khởi công xây dựng ngôi nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Phúc lần này là một phần trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của VietnamFinance Foundation và các đối tác. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác, nhằm hỗ trợ người dân vùng khó khăn, thúc đẩy sự phát triển bền vững tại địa phương,” ông Hoàng Anh Minh nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Hoàng Anh Minh cũng cho biết, thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance coi công tác thiện nguyện, hoạt động xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Đại diện Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, chính quyền địa phương tham gia nghi thức khởi công xây dựng căn nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Phúc tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua việc lựa chọn các công trình, dự án thiết thực, cụ thể để tài trợ và kết nối, vận động tài trợ, chương trình VietnamFinance Foundation đã tiến hành xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Trong đó, công trình đầu tiên là nhà của bà Phạm Thị Chương, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống tại thôn Phúc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (năm 2023).

Căn nhà thứ hai là của ông Lương Phò Quen, trú tại bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, hai căn nhà đã được xây dựng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Cuối tháng 9/2024, VietnamFinance Foundation cũng đã triển khai xây dựng và hoàn thành, trao tặng căn nhà tình thương cho bà Trần Thị Giỏi (sinh năm 1952, trú tại phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Cuối năm 2024, chương trình tiếp tục tổ chức khánh thành và trao nhà tình thương cho bà Phạm Thị Bê tại thôn Mông Thượng, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng; và bà Phan Thị Tích tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong ngày 12/10, đoàn công tác của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng căn nhà tình thương cho ông Lê Văn Nghe, tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa. Ông Nghe là thương binh hạng 4/4, từng cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc. Tuổi cao, sức yếu, vợ mất sớm, con cái đi làm xa, ông hiện sống một mình trong căn nhà năm gian cũ kỹ, tường nứt, mái dột, mục nát, mỗi khi mưa bão lại đứng trước nguy cơ sập đổ. VietnamFinance Foundation đã hỗ trợ kinh phí để ông Nghe có thể xây dựng lại căn nhà kiên cố, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão...

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn