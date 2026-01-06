Nam sinh lớp 12 bị đột quỵ khi tắm, ngậm ngùi bỏ dở tương lai vừa mở: Bị liệt nửa người, gia đình liên tiếp gặp biến cố

Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 bị đột quỵ, có mẹ mới qua đời vì ung thư

Theo nguồn tin từ báo Sức khỏe đời sống, Dương Khánh Kiệt (học sinh lớp 12 Trường THPT Hữu Nghị 80, quê xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang) có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mẹ vừa qua đời chưa đầy 2 năm vì ung thư, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì bi kịch khác lại ập đến với em.

Từ ngày mẹ mất, mọi gánh nặng đè lên vai người bố là ông Dương Văn Duy. Một mình ông vừa nuôi hai con đang tuổi ăn học, vừa chăm sóc bố mẹ già yếu. Cuộc sống nghèo khó nơi vùng quê khiến ông phải đi làm thuê xa nhà, chắt chiu từng đồng với hy vọng con trai sẽ bước vào giảng đường đại học.

Thế nhưng, khi tương lai vừa mở ra, Khánh Kiệt bất ngờ bị đột quỵ trong lúc đang tắm. Sau hơn 5 giờ cấp cứu và phẫu thuật, các bác sĩ đã giữ được tính mạng cho em nhưng Kiệt bị liệt nửa người bên phải, không thể tự ngồi dậy hay đi lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân.

Hiện Kiệt đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang và dự kiến tiếp tục phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai. Chặng đường điều trị và phục hồi còn rất dài, trong khi gia đình đã kiệt quệ sau thời gian chạy chữa ung thư cho mẹ.

Ước mơ đại học của cậu học trò hiền lành giờ trở nên xa vời. Hoàn cảnh éo le của gia đình Khánh Kiệt khiến nhiều người không khỏi xót xa, rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng để em có thêm cơ hội điều trị và nuôi dưỡng lại ước mơ học tập.

Qua những trường hợp đáng tiếc như Kiệt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa, nhận biết sớm, xử trí đúng cách khi bị đột quỵ.

Trong những ngày thời tiết biến động mạnh, sáng lạnh, trưa nắng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang ghi nhận số bệnh nhân nhập viện vì tai biến mạch máu não (đột quỵ não) có xu hướng tăng (đa số là các bệnh nhân cao tuổi).

Các bác sĩ chuyên khoa Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Đột quỵ là tình trạng một phần não bị thiếu máu nuôi dưỡng hoặc bị chảy máu, gây tổn thương não nghiêm trọng và là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới.

Thống kê cho thấy, trung bình cứ 3 phút lại có 1 ca tử vong liên quan đến đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu nhận biết đột quỵ cần hành động ngay

Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi bản thân hoặc người xung quanh xuất hiện các dấu hiệu sau:

1️. Yếu liệt hoặc tê bì đột ngột

- Xảy ra ở một bên mặt, tay hoặc chân.

- Miệng méo, nụ cười lệch, không nâng được tay.

2️. Rối loạn lời nói

Nói khó, nói lắp, không hiểu người khác đang nói gì.

3️. Chóng mặt, mất thăng bằng

Loạng choạng, không phối hợp động tác.

...

4️. Đau đầu dữ dội, đột ngột

Xuất hiện bất ngờ, không rõ nguyên nhân.

Tuyệt đối tránh sơ cứu đột quỵ sai cách

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người dân vẫn còn áp dụng các cách xử trí phản khoa học như:

- Cạo gió, xức dầu

- Cạo gió, bấm huyệt

- Chích máu đầu ngón tay

- Tự ý vận chuyển bệnh nhân bằng xe máy

Những phương pháp này gây trì hoãn "thời gian vàng", có thể khiến người bệnh tử vong hoặc tàn phế suốt đời.

Cách sơ cứu đúng:

- Đặt bệnh nhân nằm ngửa, nới lỏng quần áo

- Giữ đường thở thông thoáng

- Gọi ngay 115 hoặc đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

- Thời gian điều trị tối ưu: Trong 3-4,5 giờ đầu từ khi khởi phát triệu chứng

Phòng tránh đột quỵ đúng cách

Giới chuyên gia khuyên, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu), cần:

- Kiểm soát huyết áp, đường máu thường xuyên

- Uống đủ nước, giữ ấm khi thời tiết lạnh

- Tránh tắm khuya, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột

- Tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh

Tác giả: Tuấn Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn