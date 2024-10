Bộ Quốc Phòng tặng 25 tỷ đồng cho Hà Tĩnh xây nhà tình nghĩa

Kiến nghị sớm chấm dứt dự án mỏ sắt Thạch Khê

Sáng 8/10, đoàn công tác Chính phủ do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Chính phủ làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và kết quả giải quyết các kiến nghị của địa phương.

Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn; Trung tướng Hà Thọ Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo với đoàn công tác Chính phủ về tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm của Hà Tĩnh đạt 7,15% (đứng thứ tư Bắc Trung Bộ, thứ 30 cả nước), cao hơn cùng kỳ năm 2023. Giải ngân đầu tư công tỉnh Hà Tĩnh đã đạt 84,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, 50,8% tổng kế hoạch vốn đã phân bổ (cả nước ước đạt 42,6%). Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng khá, 9 tháng đạt 40.800 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ…

Bên cạnh đó, trong 9 tháng, tỉnh này đã giải quyết việc làm cho 18.300 lao động, đạt 80% kế hoạch; thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho hơn 530.000 lượt người với tổng kinh phí gần 360 tỷ đồng. Tỉnh cũng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn công tác và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ tỉnh, nhất là trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội...

Dự án mỏ sắt Thạch Khê gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống dân sinh, kinh tế của người dân xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà suốt nhiều năm qua. Trong nhiều cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh luôn bày tỏ mong muốn, kiến nghị Chính Phủ sớm chấm dứt dự án này

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiến nghị đoàn công tác quan tâm, xem xét các đề xuất của tỉnh, đặc biệt là sớm có phương án xử lý dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Việc chấm dứt sớm dự án này sẽ giúp ổn định đời sống cho nhân dân và tình hình an ninh trật tự. Song song, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào; tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư để có thể triển khai một số dự án ở nước bạn Lào…

Hỗ trợ xây 500 ngôi nhà tình nghĩa

Đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong bối cảnh khó khăn, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Chính phủ, trưởng đoàn công tác của Chính phủ nhấn mạnh: Những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh trong 9 tháng/2024, nhất là chỉ số tăng trưởng kinh tế khá ổn định, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi làm việc.

Làm rõ thêm một số nội dung mà Hà Tĩnh kiến nghị, đề xuất, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, có nhiều giải pháp hơn nữa, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; chú trọng bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, nhất là thực hiện hiệu quả lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao nhiều suất quà cho các gia đình chính sách và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian tới, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh 25 tỷ đồng xây dựng 500 ngôi nhà tặng các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Quân khu 4 và lực lượng vũ trang hỗ trợ tỉnh về ngày công trong quá trình xây dựng nhà tình nghĩa.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh cũng như các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thành viên đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ theo thẩm quyền, quy định.

