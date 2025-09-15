Video: Sai lầm của thủ môn Văn Tú khiến Quảng Ninh thất bại trước Hà Tĩnh

Tác giả: Anh Hào - Tuấn Long
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ
Tối 14-9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vất vả giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước Quảng Ninh tại Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025-2026 với pha lập công của Văn Long.
