Thể thao

Video: Sai lầm của thủ môn Văn Tú khiến Quảng Ninh thất bại trước Hà Tĩnh

Tối 14-9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vất vả giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước Quảng Ninh tại Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025-2026 với pha lập công của Văn Long.

