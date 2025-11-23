Video: Các cầu thủ U17 Việt Nam phối hợp đẹp mắt như chốn không người

Your browser does not support the video tag.

Tiền vệ U17 Việt Nam ghi bàn sau pha phối hợp đẹp mắt - Video: FPT PLAY

Tối 22-11, U17 Việt Nam tiếp đón U17 Singapore trên sân Trung tâm PVF - Bộ Công an (Hưng Yên) trong trận mở màn bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Đoàn quân HLV Cristiano Roland làm chủ thế trận, thể hiện sự ăn ý trong những pha phối hợp.

Niềm vui sớm đến với các cổ động viên U17 Việt Nam khi đội chủ nhà được nhận một quả phạt đền ở phút thứ 4. Trên chấm 11m, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân không mấc bất kỳ sai lầm nào để ghi bàn giúp U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn mở tỉ số, các học trò HLV Cristiano Roland dâng cao đội hình và liên tục tổ chức các cuộc tấn công. Trước sức ép lớn từ đội chủ nhà, U17 Singapore lại nhận thêm một bàn thua ở phút 25.

Phút 38, Minh Thủy nhận đường chuyền từ đồng đội rồi lập tức luân chuyển bóng sang cho Đại Nhân. Tiền đạo U17 Việt Nam bình tĩnh xoay người loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung ra đường chọc khe ngược về cho Minh Thủy.

...

Đối mặt với 4 chiếc bóng áo đỏ, tiền vệ mang áo số 8 bình tĩnh ngoặt bóng rồi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ môn đối phương. Bàn thắng của Minh Thủy giúp Việt Nam nới rộng cách biệt lên 3-0 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân HLV Cristiano Roland tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo trước đối thủ.

Việc liên tục gia tăng sức ép đã mang về cho U17 Việt Nam thêm 3 bàn thắng nữa, lần lượt nhờ công của: Chu Ngọc Nguyễn Lực (phút 64) và Trần Mạnh Quân (phút 68 và phút 89).

Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng hủy diệt 6-0 trước U17 Singapore. Kết quả này đưa đoàn quân HLV Cristiano Roland lên nhì bảng, xếp sau U17 Malaysia do cùng điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng.

Tác giả: ANH HÀO

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ