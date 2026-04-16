Văn Hậu lái siêu xe cùng vợ đi gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Công An Hà Nội

Khoảng 10h sáng 16-4, Đoàn Văn Hậu lái Porsche đến trụ sở câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội để ký gia hạn hợp đồng. Đồng hành cùng anh trong ngày trọng đại là cô vợ xinh đẹp (Doãn Hải My).
Sự xuất hiện của vợ chồng Văn Hậu trên chiếc siêu xe thu hút sự chú ý.
Văn Hậu ăn mặc lịch sự, đeo đồng hồ sang trọng, khác hẳn với những hình ảnh quen thuộc với quần đùi áo số.
Vợ chồng Văn Hậu tươi cười thoải mái trước buổi lễ ký kết. Bản hợp đồng gia hạn của Văn Hậu với câu lạc bộ Công An Hà Nội có thời hạn đến năm 2029.
...
Việc ký gia hạn với Văn Hậu thêm 3 năm cho thấy sự tin tưởng của lãnh đạo đội bóng ngành công an vào tiềm năng cống hiến của cầu thủ sinh năm 1999.
Văn Hậu cho biết anh có niềm tin mãnh liệt vào tham vọng và định hướng của câu lạc bộ Công An Hà Nội trong việc chinh phục những danh hiệu trong nước và quốc tế thời gian tới.
Trả lời Tuổi Trẻ Online, Văn Hậu tiết lộ anh được câu lạc bộ Công An Hà Nội ủng hộ việc đi thi đấu ở nước ngoài nếu có đề nghị phù hợp vào thời điểm thích hợp. Phía đội bóng công an cũng khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để Văn Hậu vào ngành trong tương lai, nếu cầu thủ này bày tỏ nguyện vọng.
Cũng tại buổi lễ, cầu thủ Trần Đình Trọng cũng ký gia hạn với câu lạc bộ Công An Hà Nội thêm 3 năm. Năm nay, Đình Trọng và Văn Hậu đều ở đỉnh cao phong độ, là trụ cột giúp đội chiếm ngôi đỉnh bảng V-League và trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Tác giả: Ngọc Lê
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ