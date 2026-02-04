Đoàn Văn Hậu báo tin vui

Văn Hậu (áo đỏ) tái xuất đầy ấn tượng ở V.League sau 2 năm điều trị chấn thương - Ảnh: Minh Tuấn

Sau hơn 2 năm vắng bóng tại V.League, Văn Hậu đã có màn tái xuất ấn tượng trong màu áo CAHN ở chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình. Hậu vệ sinh năm 1999 chơi năng nổ, thể hiện khả năng công thủ toàn diện. Anh có đường căng ngang “dọn cỗ” để Alan ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho CAHN. Tuy nhiên, ngày vui của ngôi sao sinh năm 1999 không trọn vẹn khi anh phải rời sân bằng cáng ở phút 56 trong sự lo lắng của ban huấn luyện và người hâm mộ. Văn Hậu không thể thi đấu sau pha vào bóng từ phía sau của Dụng Quang Nho.

Sáng ngày 2/2, Đoàn Văn Hậu được đội đưa đi khám. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh chỉ bị căng cơ ở bắp chân phải. Đây là điều hết sức may mắn cho Đoàn Văn Hậu và CAHN. Hậu vệ này không bị tái phát chấn thương gót chân trái, chấn thương từng khiến anh nghỉ thi đấu khoảng 2 năm vừa qua. Với việc chỉ bị đau ở phần mềm, Văn Hậu sẽ sớm trở lại sân cỏ, đóng góp cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking.

... Văn Hậu may mắn chỉ bị đau nhẹ - Ảnh: Minh Tuấn

Mới nhất, trên trang cá nhân, Văn Hậu đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tích cực: “Chiến thắng quan trọng trong ngày trở lại V.League sau hơn 2 năm. Còn nhiều điều cần cải thiện để tốt hơn nữa". Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với hơn 14.000 lượt tương tác chỉ sau 1 giờ. Dưới phần bình luận, Văn Hậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng của các đồng đội và người hâm mộ.

Trong buổi họp báo sau trận, trợ lý HLV Phạm Thành Lương của CAHN đã hết lời ca ngợi màn thể hiện của Văn Hậu trước các ngôi sao tấn công của Ninh Bình FC, đồng thời đề cập tới tình hình chấn thương của cậu học trò. “Như các bạn đã biết, rất lâu rồi Văn Hậu mới quay lại thi đấu và đây là trận đấu thứ 3 sau một thời gian dài cậu ấy nghỉ thi đấu do chấn thương. Màn trình diễn của Văn Hậu hôm nay là rất xuất sắc. Cậu ấy đang dần dần lấy lại phong độ và đẳng cấp vốn có của mình”, cựu tiền vệ ĐT Việt Nam nói về người "đàn em" học trò ở CAHN.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn