Chuyện nhắn tin của Đoàn Văn Hậu gây bàn tán, Doãn Hải My từng phải lên tiếng về vụ người thứ ba

Đoàn Văn Hậu đang lọt top tìm kiếm trên Google Trends với những từ khoá liên quan đến cuộc sống, tình cảm. Cùng lúc này, chuyện của cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng hot trở lại. Đặc biệt là về mối lương duyên gặp gỡ, nên duyên của cả hai.

Trong giai đoạn đang yêu bạn gái cũ, Đoàn Văn Hậu từng nhắn tin làm quen vì thấy Doãn Hải My xinh. Bẵng đi 1 thời gian, Đoàn Văn Hậu chia tay bạn gái cũ mới bắt đầu tìm hiểu Doãn Hải My, Chính tình tiết này khiến tiểu thư Hà thành vướng nghi vấn xen ngang mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu với người cũ.

Doãn Hải My từng phải lên tiếng giải thích, làm rõ.

Ồn ào chuyện tình cảm của nam cầu thủ đang gây xôn xao.

Theo đó, trong tiệc cưới vào năm cuối năm 2023, khi được MC hỏi về việc ai là người làm quen trước, Doãn Hải My tiết lộ: "Hậu làm quen với em qua mạng xã hội, chắc hồi ấy thấy xinh quá nên add". Thời điểm đó, Đoàn Văn Hậu đã nhắn tin với Doãn Hải My chỉ vỏn vẹn 2 chữ: "Hello em". Điều này gây ấn tượng với Doãn Hải My: "Em thấy hiếm khi có người bắt chuyện với em mà lại dùng cách nhạt như thế".

Sau đó không lâu, trong một clip trả lời phỏng vấn được đăng tải trên TikTok, Đoàn Văn Hậu giải thích rõ hơn chuyện tình của cả hai. Thời điểm này, nam cầu thủ sinh năm 1999 cho biết anh ấn tượng với Hải My ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, nên đã nhắn tin làm quen và bắt đầu gặp gỡ tìm hiểu. Song, sau đó Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan Thi đấu nên cả hai không nói chuyện nữa. Sau này khi anh về nước thì cả hai mới tái hợp, chính thức hẹn hò.

Chính những mốc thời gian này lại trở thành “điểm mấu chốt” khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi. Nhiều ý kiến cho rằng trong khoảng thời gian làm quen Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu vẫn đang trong mối quan hệ với bạn gái cũ - từ đó dẫn đến nghi vấn Hải My là người chen ngang.

Ngay lập tức thông tin này gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, Doãn Hải My đã trực tiếp lên tiếng trên Instagram cá nhân vào năm 2023. Động thái này xuất phát từ một bình luận bênh vực cô, khi một netizen bày tỏ niềm tin rằng Hải My không phải “người thứ 3” và cho rằng thời điểm làm quen, Đoàn Văn Hậu đã độc thân.

Phản hồi lại, Hải My khẳng định rõ ràng rằng trong toàn bộ quá trình từ lần đầu nhắn tin làm quen, gặp gỡ cho đến khi kết nối lại sau một thời gian dài gián đoạn, cả cô và Văn Hậu chưa từng bắt đầu khi một trong hai đang ở trong mối quan hệ khác. Theo cô, chỉ khi cả hai đều độc thân thì mới trò chuyện và tìm hiểu.

Đáng chú ý, giai đoạn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu cũng chính là lúc cả hai đều có cuộc sống riêng, thậm chí đang hẹn hò với những người khác, nên hoàn toàn ngừng liên lạc. Phải đến khi mọi thứ khép lại, họ mới một lần nữa kết nối và phát triển mối quan hệ như hiện tại.

Nguyên văn chia sẻ của Doãn Hải My: "Từ lần đầu tiên làm quen cho tới lúc trong giai đoạn thử trò chuyện và gặp gỡ nhau (sau đó ngừng và cả 2 có những mối quan hệ riêng) rồi tới lúc trò chuyện lại với nhau vào 1 năm sau và cho tới bây giờ khi đã cưới nhau - chưa bao giờ My và Hậu đang trong mối quan hệ, mà là đã độc thân rồi thì mới làm quen/trò chuyện lại với đối phương.

My nghĩ mình cần làm rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có và cũng để nguôi (và mong là có thể dừng) những làn sóng tiêu cực suốt hơn 3 năm nay; mong rằng sẽ không có thêm những sự hiểu lầm nữa ạ.

Cảm ơn mọi người!”.

Trên các nền tảng MXH cá nhân, cặp đôi vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc bên nhau. Cả hai có với nhau một cậu con trai có tên thường gọi ở nhà là Lúa.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Cô nàng được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn tính cách. Cô là hậu phương vững chắc cho chồng, đồng hành trong giai đoạn anh gặp khó khăn về sự nghiệp khi gặp chấn thương.

Song hành với vai trò làm vợ, làm mẹ, Doãn Hải My cũng đang tiếp tục sự nghiệp học tập. Cô hiện tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội (HLU). Trước khi kết hôn, nàng WAG tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Luật Hà Nội năm 2023.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: Phụ nữ mới