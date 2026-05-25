NÓNG: HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt đội bóng Thái Lan

Thông báo bất ngờ từ Công ty đại diện của HLV Park Hang Seo

Chiều ngày 25/5, công ty đại diện DJ Management đã chính thức đưa ra thông báo "chấn động" làng bóng đá Đông Nam Á. Theo đó, cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam - HLV Park Hang Seo đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Kanchanaburi Power FC tại Thái Lan. Làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo có HLV Lee Jung Soo, cựu trợ lý của HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt đội bóng của Thái Lan.

Sau khi khép lại một trong những kỷ nguyên huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng đưa ra lời hứa vào năm 2023, rằng ông sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí huấn luyện nào tại Việt Nam hay Hàn Quốc nữa. Đó là cách chiến lược gia người Hàn Quốc nhường chỗ cho thế hệ huấn luyện viên tiếp theo, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với hành trình vinh quang mà ông đã hoàn thành với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đã chọn một con đường hoàn toàn mới, một con đường mà ít huấn luyện viên Hàn Quốc nào có thể chinh phục được trước đây. Trong số rất nhiều lời mời đến từ các quốc gia khác nhau, thầy Park đã chính thức chọn dẫn dắt một đội bóng tại Thái Lan. Đó là CLB Kanchanaburi Power, đội bóng xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng Thai League 2025/26 và phải xuống hạng, chơi ở giải Thai League 2 mùa tới.

HLV Park Hang Seo chia sẻ về quyết định đầy bất ngờ kể trên: "Tôi chọn Thái Lan vì đó vẫn là một thử thách. Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi Power FC đã khơi dậy niềm đam mê của tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những ước mơ và thử thách mới".

Giữ trọn tình cảm với Việt Nam, xây cầu nối cho bóng đá Đông Nam Á

Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng việc ông chuyển đến Thái Lan làm việc hoàn toàn không có nghĩa là kết thúc mối quan hệ của ông với bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia xứ Kim chi bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á.

Ông Park mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng như các cầu thủ trong khu vực thông qua hàng loạt kế hoạch dài hơi. Theo công ty DJ, mục tiêu của ông Park không chỉ đơn thuần là giành chiến thắng trong các trận đấu, mà còn là xây dựng một cây cầu mới kết nối nền bóng đá của các quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.

Tác giả: Đăng Khoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn