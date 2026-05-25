Hai quả phạt đền trong 6 phút khiến CAHN đánh rơi chiến thắng

Hà Tĩnh cầm hòa CAHN. ẢNH: TÂM HÀ



Trước chuyến làm khách này, CAHN đã sớm đăng quang V-League trước ba vòng đấu. Vì vậy, HLV Mano Polking chủ động xoay tua đội hình, cất nhiều trụ cột và trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Dù vậy, đội bóng ngành công an vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn về thế trận và khả năng kiểm soát bóng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN liên tục gây sức ép bên hành lang cánh phải. Phan Văn Đức có cơ hội thuận lợi nhưng lại dứt điểm hụt bóng trước khung thành. Ít phút sau, Leo Artur tung cú sút trong vòng cấm, bóng đập chân Mạnh Hưng đổi hướng rồi dội cột dọc, khiến đội khách tiếc nuối.

Trong khi đó, Hà Tĩnh lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và chủ yếu triển khai bóng ở hai biên. Dù tung ra nhiều cú dứt điểm, đội chủ nhà không tạo được tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thành Vinh. Cuối hiệp 1, CAHN tiếp tục thử vận may với những cú sút xa nhưng vẫn không thể khai thông thế bế tắc.

Hà Tĩnh đã trụ hạng V-League. ẢNH: TÂM HÀ

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi nhiều khi CAHN vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, hàng công đội khách gặp khó trước hệ thống phòng ngự số đông của Hà Tĩnh. Phút 63, đội chủ nhà có cơ hội đáng chú ý khi Trọng Hoàng tung cú sút căng ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Kịch tính thực sự chỉ đến ở những phút cuối trận với hai tình huống VAR liên tiếp. Phút 88, Đức Nam có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng chạm tay hậu vệ Hà Tĩnh. Sau khi xem lại VAR, trọng tài cho CAHN hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Leo Artur lạnh lùng đánh bại thủ môn Thanh Tùng, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Tưởng như CAHN sẽ ra về với chiến thắng thì ở phút 90+6, Đình Tiến phạm lỗi với Onoja Joseph trong vòng cấm. Một lần nữa VAR vào cuộc và trọng tài quyết định cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền. Ashimene thực hiện thành công, ấn định kết quả hòa 1-1 đầy kịch tính.

Với kết quả này, CAHN có 61 điểm sau 24 vòng đấu, còn Hà Tĩnh tạm đứng thứ 8 với 28 điểm và đã trụ hạng thành công nhưng lại không đủ điểm cạnh tranh thành tích.

