"Hot girl" lĩnh án tử ở tuổi 20 và lời khẩn cầu “kỳ lạ”

Theo Sohu, nữ tử tù này tên là Đào Tĩnh. Cô sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở Vân Nam, Trung Quốc.

Cha Đào Tĩnh là một người người đàn ông lăng nhăng, mẹ lại yếu đuối bệnh tật, chỉ vì không muốn các con thiếu đi tình thương mà bà luôn nhắm mắt cho qua những lần chồng ngoại tình.

Nhưng "con giun xéo mãi cũng quằn", cuối cùng mẹ cô vẫn quyết định ly hôn. Đào Tĩnh được cưu mang bởi gia đình chị gái và anh rể ở Bắc Kinh.

Do thiếu thốn sự dạy bảo của bố mẹ, Đào Tĩnh luôn sống mặc cảm, tính tình trầm lắng, hướng nội. Điều này khiến cô ngây thơ, dễ tin người, luôn khao khát yêu và được yêu, vốn sẽ dẫn đến bi kịch cuộc đời cô sau này.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Đào Tĩnh không thi vào đại học. Người anh rể đã giúp cô mở một tiệm làm tóc nhỏ. Một ngày, có một người đàn ông đẹp trai lãng tử ghé tiệm tóc nhỏ của cô. Anh ta tự giới thiệu mình là Dương Bác, một Hoa kiều ở Myanmar.

Đào Tĩnh lập tức bị hấp dẫn bởi vẻ lãng tử, sự hào phóng của Dương Bác. Cô gái trẻ chìm đắm trong những lời tán tỉnh ngọt ngào của gã đàn ông họ Dương và nhanh chóng ngã vào vòng tay hắn. Sau đó, Đào Tĩnh nói dối gia đình, đóng cửa tiệm làm tóc và theo Dương đến Myanmar.

Lúc này Dương Bác lộ nguyên hình là một tay trùm ma túy khét tiếng. Gã bạn trai tội phạm luôn rót vào tai Đào Tĩnh cách làm giàu nhanh chóng mà lại dễ dàng của mình.

Giống như bao kẻ buôn bán ma túy khác, một khi đã "nhúng chàm" thì rất khó lòng rút chân ra được, Đào Tĩnh ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi cùng những cuộc giao dịch tình - tiền bất chính.

Cô ta và một số ông trùm ma túy ở nước ngoài cùng nhau thiết lập mạng lưới kinh doanh "cái chết trắng". Để công việc thuận lợi hơn, Đào Tĩnh đã cặp kè với rất nhiều đại ca xã hội đen và để ngăn Đào Tĩnh mang thai, Dương Bác đã ép cô đặt vòng tránh thai.

Không chỉ sai người tình đi "gây dựng quan hệ", gã đàn ông đầy mưu mô còn nhiều lần ép Đào Tĩnh phải giấu ma túy vào trong đồ lót để có thể qua mặt lực lượng chức năng.

Hắn còn đưa ra một giao ước với Đào Tĩnh rằng: Nếu chẳng may một trong hai người bị bắt thì sống chết cũng không được khai ra danh tính của đối phương. Và thực tế sau đó Đào Tĩnh đã một mực trung thành với giao ước này bất kể phải mất mạng.

Trong lần đầu tiên giúp Dương Bác vận chuyển ma túy về Trung Quốc, do thiếu kinh nghiệm và số lượng ma túy vận chuyển lớn, Đào Tĩnh bị cảnh sát phòng chống ma túy bắt giữ.

Tại đồn công an, cô kiên quyết không khai tên họ Dương là kẻ cầm đầu. Với số lượng ma túy vượt mức cho phép, cùng thái độ không hợp tác, Đào Tĩnh nhận mức án tử hình vào tháng 10/1991.

Bữa cơm cuối cùng của nữ tử tù xinh đẹp. Ảnh Sohu.

Trên thực tế, nếu Đào Tĩnh thú nhận cô chỉ là tay sai của Dương Bác thì chắc chắn sẽ được giảm án. Nhưng không biết là vì tình yêu hay vì lòng trung thành, Đào Tĩnh từ chối cung cấp bất kỳ manh mối nào về Dương Bác, giúp tên trùm ma túy này có thời gian để lẩn trốn.

Đáng nói, trước khi chết, Đào Tĩnh đã khẩn cầu được tháo chiếc vòng tránh thai ra khỏi cơ thể.

Biết được hoàn cảnh của nữ tử tù, các công tố viên đã đồng ý với nguyện vọng cuối cùng của cô. Có lẽ sâu trong thâm tâm, Đào Tĩnh chỉ mong mỏi kiếp sau được một lần làm vợ, làm mẹ, có gia đình hạnh phúc ấm êm của riêng mình chứ không phải lún sâu vào thứ tình yêu nhơ nhuốc và tội lỗi, khiến cô vùi chôn cả cuộc đời.

Ngoài ra, khi gặp mặt người thân lần cuối, Đào Tĩnh đã cứng rắn nhắc nhở anh trai mình rằng không được khóc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của mẹ, cô lập tức oà khóc nức nở.

Trước khi bị xử tử, Đào Tĩnh đã gửi lại một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi vẻn vẹn 5 chữ: "Con yêu mẹ nhiều lắm!". Nhiều người cho rằng, nếu nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình, nhất là sự quan tâm của mẹ, Đào Tĩnh có lẽ đã không sa ngã để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn