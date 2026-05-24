Xác định đủ 48 đội dự VCK U17 World Cup 2026

Rạng sáng 24/5, những trận đấu play-off tranh suất dự VCK U17 World Cup 2026 của khu vực châu Phi đã diễn ra và cả 2 trận đấu đều phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu.

Các cầu thủ Uganda ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: CAF).

Ở trận đấu sớm, Ethiopia gặp Mozambique. 2 đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút và Mozambique thắng 5-4 trong loạt luân lưu để giành vé đến với VCK U17 World Cup 2026.

Trong khi đó, U17 Ghana sau khi để trượt tấm vé trực tiếp với thất bại ở buổi bốc thăm đã tiếp tục thua trong trận play-off. Đội bóng Tây Phi dẫn trước Uganda 2-1 đến phút 90 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ. Trong loạt đá luân lưu, Ghana thua 7-8 và chấp nhận nhìn đối thủ đi U17 World Cup.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Mozambique ở bảng B cùng các đội Hàn Quốc, New Caledonia và Ecuador. Trong khi đó, U17 Uganda ở bảng C cùng Argentina, Australia và Đan Mạch.

Các bảng đấu cụ thể của U17 World Cup 2026. (Ảnh: FIFA).

VCK U17 World Cup 2026 cũng chứng kiến U17 Việt Nam lần đầu tham dự. Thầy trò HLV Roland sẽ ở bảng G cùng Mali, New Zealand và Bỉ.

VCK U17 World Cup 2026 có 48 đội tham dự, diễn ra từ 19/11 đến 13/12 với hầu hết các trận đấu diễn ra ở học viện Aspire (Qatar). Trận chung kết được tổ chức trên sân Khalifa International, sân đấu từng diễn ra các trận ở World Cup 2022.

