Va chạm xe máy, người đàn ông văng ra đường, bị xe container cán tử vong

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong ở Quảng Bình

Thông tin từ UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 39 phút cùng ngày, xe máy điện lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến Km631 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) bất ngờ rẽ qua đường.

Cùng thời điểm, xe máy chạy cùng chiều đã tông vào xe máy điện. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy văng qua làn đường ngược lại.

Đúng lúc này, xe container kéo theo rơ moóc chạy hướng Bắc - Nam lao tới, tông trúng người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

CLIP: Vụ tai nạn nhìn từ camera an ninh của một hộ kinh doanh trên địa bàn

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao động