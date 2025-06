Hai người trên xe Jeep rời khỏi hiện trường sau vụ va chạm khiến 2 người tử vong

Tối 15/6, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân phối hợp với Tổ CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ TNGT nghiệm trọng khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Trước đó khoảng 18h30’ cùng ngày, xe ô tô (loại xe jeep) lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (hướng từ quận 6 về Bình Tân) đến đoạn gần ngã ba SinCo, phường An Lạc, quận Bình tân thì xe ô tô bất ngờ lao vào dải phân cách, lao vào làn đường ngược lại tông nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường.

Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô cuốn một xe gắn máy dưới gầm rồi lao lên vỉa hè. Sau khi gây tai nạn, 2 người trên xe ô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

... Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Chiếc xe Jeep liên quan đến vụ tai nạn.

Tại hiện trường nhiều phương tiện bị hư hỏng, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người đàn ông bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tổ công tác thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đang trích xuất camera xác định nguyên nhân, lấy lời khai nhiều người liên quan để xác định danh tính 2 nạn nhân, xác định người điều khiển phương tiện gây tai nạn.

