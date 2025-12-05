Va chạm mạnh trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30, xe tải biển số 88H-022.13 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km56+700, thuộc địa phận xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng, xe tải va chạm với xe đầu kéo mang biển số 35G-001.69 kéo theo rơ-moóc 35RM-000.37.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn, tài xế bị kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ. Xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ ở đuôi rơ-moóc.

...

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tiếp quản hiện trường, tổ chức phân luồng cho các phương tiện lưu thông hướng bắc - nam đi xuống trạm thu phí Hà Lam để phục vụ công tác cứu hộ và đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng có mặt tiếp quản hiện trường, tổ chức phân luồng cho các phương tiện lưu thông.

Theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc, thời điểm tai nạn xảy ra, nền mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trân Trần

Nguồn tin: congly.vn