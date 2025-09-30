Va chạm nhẹ, người đi xe đạp hung hăng tát người đi bộ giữa phố

Your browser does not support the video tag.



Tức giận khi va phải người đàn ông tại vạch dành cho người đi bộ ở Choa Chu Kang, Singapore, một người đi xe đạp đã tự mình giải quyết vấn đề. Theo clip được SG Road Vigilante đăng tải trên Facebook, người đi xe đạp đã tát người đi bộ.

Camera hành trình của một chiếc xe đang dừng đèn đỏ ghi lại cho thấy sự việc xảy ra vào 5h18 chiều ngày 25/9.

Người đi bộ được nhìn thấy băng qua đường Choa Chu Kang Avenue 3 tại vạch qua đường dành cho người đi bộ, trong khi người đi xe đạp đi theo hướng ngược lại. Hai bên đã va vào nhau ngay giữa đường.

Vụ va chạm nhỏ này dường như đã khiến người đi xe đạp tức giận, anh ta xuống xe và tiếp tục đẩy và hét vào mặt người đi bộ.

Người đi xe đạp tấn công người đi bộ sau va chạm.

Người đi bộ lùi lại và đặt tay lên cánh tay của người đi xe đạp nhằm mục đích giúp đối phương bình tĩnh lại. Tuy nhiên, người đi bộ đã nhận được một cái tát mạnh vào má phải, khiến anh loạng choạng và chiếc mũ rơi xuống đường.

Sau đó, người đi xe đạp bỏ đi, để lại người đi bộ đang xoa má.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích hành động của người đi xe đạp.

Một người bình luận đã chỉ ra rằng người đi xe đạp nên để ý đến người đi bộ, giống như xe cơ giới nên làm.

Một số người đã gắn thẻ Lực lượng Cảnh sát Singapore trong phần bình luận của họ và kêu gọi cảnh sát phải lập biên bản đối với người đi xe đạp.

