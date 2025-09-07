U23 Việt Nam đòi lại ngôi đầu ở vòng loại giải châu Á

Trước Singapore trung thành với lối chơi phòng ngự số đông, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. "Những chiến binh sao vàng" tấn công dồn dập nhưng phải chờ đến phút 79 mới có thể định đoạt trận đấu bằng một tình huống bóng bổng.

Cả 2 trận thắng của U23 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á đều có dấu ấn chiến thuật đậm nét của HLV Kim Sang-sik. Ở lượt trận ra quân, Nguyễn Ngọc Mỹ được tin tưởng và đã ghi bàn mở tỷ số trước Bangladesh. Sang đến trận gặp Singapore, 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận phối hợp mang về bàn duy nhất.

Với 6 điểm cùng hiệu số +3, U23 Việt Nam chiếm lại ngôi đầu bảng C từ tay Yemen (6 điểm và hiệu số +2). Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 9/9, Đình Bắc cùng đồng đội cần tối thiểu một trận hòa để giành vé dự thẳng vòng chung kết giải châu Á 2026.

U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Tâm Minh.

U23 Việt Nam sớm làm chủ thế trận và có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 10. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Khuất Văn Khang tung cú sút táo bạo đưa bóng đi chệch khung thành U23 Singapore trong gang tấc.

9 phút sau, khung thành Singapore lại chao đảo sau cú ra chân đầy quyết đoán từ sát vạch 16,5 m của Khuất Văn Khang. Bóng bật ra nhưng không cầu thủ áo trắng nào kịp băng vào đá bồi.

U23 Việt Nam chơi lấn lướt trong nửa đầu hiệp một. Ảnh: Tâm Minh.

Phút 27, Văn Trường đi bóng từ đáy biên, vượt qua hai cầu thủ Singapore nhưng đường chuyền vào trong cho Công Phương lại bị ngăn chặn.

Đến phút 33, Lê Viktor chạy chỗ đón đường căng ngang từ cánh phải của đồng đội. Trước khung thành bỏ trống, cầu thủ Việt kiều lại dứt điểm trúng cột. Ở trận gặp Bangladesh, Lê Viktor cũng bị khung gỗ từ chối một bàn thắng.

Hiệp một khép lại với nỗ lực sút xa của Văn Trường. Bóng đi căng, hướng vào góc xa nhưng thủ môn Yadiz vẫn kịp bay người cứu thua.

Hàng thủ Singapore chơi tập trung. Ảnh: Tâm Minh.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra sự điều chỉnh để làm mới hành lang trái. Văn Khang rời sân nhường chỗ cho Phi Hoàng. Trong khi đó, Lê Văn Thuận vào thay Lê Viktor.

Những sự thay đổi giúp U23 Việt Nam tấn công khởi sắc và có 3 cơ hội đáng chú ý ở phút 48, 51 và 64. Văn Thuận, Đình Bắc và Thanh Nhàn đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn chưa thể đánh bại thủ môn đội khách.

Phút 68, Yadiz đã bị đánh bại, vận may vẫn ngoảnh mặt với tuyển U23 Việt Nam, khi cú sút cận thành của Thanh Nhàn đưa bóng đi trúng xà.

Nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 79. Văn Thuận di chuyển thông minh để đón đường treo bóng của Phi Hoàng, trước khi đánh đầu hiểm hóc từ cự ly gần, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

