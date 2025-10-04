'Truy vết' nhà sản xuất loạt cột điện gãy đổ lộ cốt thép vuông ở Hà Tĩnh

Hàng loạt cột điện gãy sau bão

Cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào Hà Tĩnh với sức gió cấp 11 – 12, giật cấp 15, đã khiến nhiều tuyến đường dây trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, hàng loạt cột điện bê tông gãy đổ, làm gián đoạn cấp điện trên diện rộng.

Điều gây chú ý là tại một số vị trí cột bị gãy, phần lõi bên trong để lộ cốt thép vuông, khác thường so với loại cốt thép tròn vốn phổ biến trong cột điện ly tâm. Hình ảnh này ngay lập tức đặt ra nhiều câu hỏi về thiết kế, chất lượng và quy trình kiểm định loại cột được sử dụng.

Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã khiến nhiều tuyến đường dây trên địa bàn Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề.



Ngành Điện lực Hà Tĩnh cho biết, số cột điện bị gãy có cốt thép vuông thuộc dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật vào tháng 4/2014, đóng điện và đưa vào vận hành từ tháng 7/2014 nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khu di tích và người dân.

Trong dự án này sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất. Sản phẩm được chế tạo theo TCVN 5847:1994, đã được QUACERT cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, cho phép sử dụng dấu chất lượng, và được hội đồng kỹ thuật nghiệm thu trước khi lắp đặt.

Và cột điện bị gãy sau bão "lộ" kết cấu cốt thép vuông trong cột.



Theo quy định, tiêu chuẩn không bắt buộc chỉ sử dụng một loại thép; nhà sản xuất có thể dùng các dạng thép khác nhau, miễn bảo đảm khả năng chịu lực theo thiết kế.

Điện lực Hà Tĩnh khẳng định: “Trách nhiệm của ngành điện khi mua sắm, tiếp nhận sản phẩm là bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Ví dụ phải đạt chỉ tiêu chịu tải theo thiết kế. Việc lựa chọn công nghệ và loại thép thuộc thẩm quyền của nhà sản xuất; mọi sản phẩm đều phải qua kiểm định độc lập. Nếu không đạt chuẩn, tuyệt đối không được đưa ra thị trường.”

... Chi tiết cốt them bằng sắt vuông bên trong cột điện bị gãy đỗ sau bão số 10 đang khiến dư luận xôn xao những ngày qua.



Hiện Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan Công an để phối hợp kiểm tra, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh nhằm yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Tìm hiều về nhà sản xuất cột điện “cốt thép vuông”

Theo phía Điện lực Hà Tĩnh, trong dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Công ty TNHH Khánh Vinh là đơn vị sản xuất các cột điện bị gãy đổ trong cơn bão vừa qua.

Tìm hiểu của VietnamFinance cho thấy, Công ty TNHH Khánh Vinh (KHAVICO) được thành lập ngày 28/1/2015, có trụ sở chính tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngành nghề hoạt động chính của doanh nghiệp là sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao. Hiện doanh nghiệp do ông Trần Trọng Tuệ (sinh năm 1969) làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Trên Website, KHAVICO giới thiệu là doanh nghiệp nổi bật với các sản phẩm như: cột điện bê tông ly tâm, cột điện chữ H, ống cống bê tông cốt thép ly tâm, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực cường độ cao, mương bê tông cốt thép thành mỏng dùng trong hệ thống cấp thoát nước.

KHAVICO cũng quảng bá rằng sản phẩm của doanh nghiệp đã được sử dụng tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội và cả tại Lào.

Mặc dù là một công ty chuyên sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao, cung ứng cho nhiều thị trường, nhưng dữ liệu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia cho thấy từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp này chỉ tham gia duy nhất một gói thầu tại Hà Tĩnh. Đây là gói thầu chỉ định với giá trị gần 977 triệu đồng.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

