Cận cảnh tổ ấm 3 tầng sang trọng của cầu thủ Quế Ngọc Hải cùng vợ hoa khôi thành Vinh

Không chỉ được biết đến là trung vệ bản lĩnh của bóng đá Việt Nam, Quế Ngọc Hải còn khiến người hâm mộ yêu mến bởi hình ảnh một người đàn ông của gia đình, hết mực yêu thương và chiều chuộng vợ con. Với nam cầu thủ, tổ ấm luôn là ưu tiên hàng đầu, thể hiện rõ trong từng quyết định, từ cuộc sống thường ngày đến việc xây dựng nhà cửa. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, trong đó nổi bật là ngôi nhà tại Vinh (Nghệ An).

Quế Ngọc Hải và vợ Dương Thùy Phương kết hôn năm 2018. Cả hai có với nhau 3 cô con gái đáng yêu

Trên sân thi đấu quyết liệt, mạnh mẽ là thế về đến nhà Ngọc Hải lại là người đàn ông của gia đình. Hải là người bố, người chồng mẫu mực khi sẵn sàng vào bếp phụ vợ nấu ăn, giặt đồ, chăm con

Quế Ngọc Hải và vợ thiết kế nhà theo phong cách hiện đại với tầng một là gara ô tô, phòng khách; tầng hai dành cho không gian ngủ nghỉ; tầng ba là phòng phục hồi của nam cầu thủ và một khoảng sân vườn nhỏ cho vợ con. Giá trị đất và chi phí hoàn thiện ngôi nhà mặt phố 3 tầng được dân tình đoán lên đến vài tỷ đồng

Vợ chồng Hải Quế - Thùy Phương lựa chọn trắng đen làm tông màu chủ đạo cho ngôi nhà

Cả hai vợ chồng đều yêu thích phong cách hiện đại nên không gian sinh hoạt chung và phòng ăn thông nhau, tạo cảm giác gần gũi

Phòng bếp được trang bị các thiết bị hiện đại, sang trọng

... Không gian nhà bếp hiện đại với khoảng giếng trời hút nắng gió là nơi vợ chồng Quế Ngọc Hải thưởng thức những bữa ăn gia đình cùng nhau

Không gian hiện đại của một căn phòng trong căn nhà

Phòng ngủ được nam cầu thủ thiết kế riêng cho con gái của mình

Ông bố tâm lý thiết kế riêng phòng tắm cho con gái nhỏ, tông màu chủ đạo là hồng và trắng

Nhà vệ sinh được nam cầu thủ thiết kế tối giản, mục đích làm tăng không gian sử dụng cho gia đình

Vì tính chất công việc, Hải Quế cũng sắm bể sục cỡ lớn cùng phòng xông hơi hiện đại, giúp anh thư giãn sau những trận đấu tiêu hao thể lực.

Nam cầu thủ không ngại xuống bếp rửa bát, làm việc nhà giúp vợ

Sân thượng trên tầng 3 rộng và thoáng

Tác giả: Minh Đăng

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn