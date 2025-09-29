Hà Tĩnh: Cột điện đổ, nhiều nhà dân tốc mái trong cơn bão số 10

Tại xã Thiên Cầm, trước thời điểm bão số 10 đổ bộ, sóng to gió lớn đã làm hư hỏng bờ kè đê biển Cửa Nhượng, đe dọa sự an toàn của 5.000 hộ dân. Trước tình huống khẩn cấp, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người gồm Công an, biên phòng, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia gia cố.

Lực lượng chức năng dầm mình trong mưa bão gia cố đê Cửa Nhượng.

Là một trong những địa phương hứng chịu tâm bão số 10, xã Thiên Cầm đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại khi cơn bão đổ bộ. Trong đó, thống kê ban đầu bão đã làm hàng chục nhà dân, hàng quán ở khu du lịch biển Thiên Cầm bị tốc mái, hàng trăm cây xanh bị gãy đổ, bật gốc; đường điện cao thế bị gãy gục...

Cột điện 35kV bị gãy đổ tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phường Vũng Áng, bão số 10 cũng đã làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, cây xanh đổ gãy. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa bão cũng như đảm bảo trật tự ATGT, ngay trong đêm Công an phường Vũng Áng đã chia thành nhiều tổ công tác, đến tận nhà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão để hỗ trợ về lương thực, di dời đến vị trí an toàn.

Nhiều tài sản của người dân tại Khu du lịch Thiên Cầm bị hư hỏng.

Một nhà hàng kinh doanh hải sản bị "vò nát" trong bão số 10.

Đồng thời, nhanh chóng dọn dẹp cây xanh gãy đổ, mái tôn bị bão cuốn ngổn ngang trên các tuyến đường để khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại các xã ven biển như Lộc Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh... cũng chịu tình cảnh tương tự. Thống kê ban đầu, tỉnh Hà Tĩnh chưa có thiệt hại về người trong cơn bão số 10, song thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân rất lớn, ước tính gấp rất nhiều lần so với cơn bão số 5. Hiện công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 10 đang được chính quyền và các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.

... Công an phường Vũng Áng xuyên đêm khắc phục hậu quả bão số 10.

Lực lượng Công an tiếp cận các hộ dân bị ảnh hưởng trong tâm bão để hỗ trợ, di dời đến nơi an toàn.

Tại các xã miền núi như Sơn Tiến, Vũ Quang, mưa lớn và gió to đã làm nhiều cây xanh bị bật gốc, nhiều tuyến đường ngập và nguy cơ sạt lở hiện hữu. Lực lượng Công an tại các xã đã cắm biển cấm lưu thông tại các tuyến đường nguy hiểm, đồng thời di dời nhiều hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất, đe dọa đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Một cây cổ thụ bật gốc trong mưa bão tại xã Sơn Tiến.

Mưa lớn khiến nhiều xã miền núi tại Hà Tĩnh có nguy cơ sạt lở đất khiến lực lượng chức năng phải cắm biển cảnh báo, di dời người dân đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu tại Hà Tĩnh. Trong ảnh: Công an xã Hương Sơn cấm người dân lưu thông qua cầu tràn Phố Giang.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Phố đã lên mức báo động 2, sông Ngàn Sâu và hạ lưu sông La đang lên. Dự báo trong 24 giờ tới lũ trên sông Ngàn Phố tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 3 và trên báo động 3.

Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục ở xu thế lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu ở mức báo động 2 – báo động 3, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La lên mức báo động 1.

Do đã có mưa to đến rất to, lũ trên sông Ngàn Phố đang lên nhanh nên khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ven sông suối và ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn