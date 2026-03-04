Đồng chí Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc trình bày chương trình hành động.



Dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3.

Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường phường Bắc Hồng Lĩnh đến hội trường các xã, phường: Nam Hồng Lĩnh, Đức Thịnh, Trường Lưu, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân.

Tại hội nghị, sau khi các cử tri được thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3, các ứng cử viên đã báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị của cử tri nêu ra.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ vô cùng phấn khởi và tự hào khi được Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân công, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Hà Tĩnh - vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân kiệt xuất của đất nước.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí sẽ có thêm điều kiện để đóng góp hiệu quả hơn cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà trước hết là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đông chí Phạm Gia Túc khẳng định sẽ thường xuyên gắn bó với địa phương, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri để báo cáo hoạt động của Quốc hội cũng như chương trình công tác của cá nhân mình; dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn; quan tâm, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tiếp thu và phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương.

Bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo các địa phương cũng như lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đồng chí sẽ tích cực tham gia lãnh đạo, thảo luận, biểu quyết một cách trách nhiệm, chất lượng vào công tác lập pháp, lập hiến, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm pháp luật có tính khả thi cao nhất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và phù hợp tình hình thực tiễn.

Đồng thời, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chú trọng công tác giám sát việc chấp hành, thực hiện chính sách và pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, quốc kế dân sinh của nhân dân…

Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Gia Túc cùng các 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

