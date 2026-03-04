Thời gian:


Trong nước

Tiểu sử 5 lãnh đạo thuộc Chính phủ vừa được chỉ định, bổ nhiệm

Trong 5 lãnh đạo mới thuộc Chính phủ vừa được chỉ định, bổ nhiệm có Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng 3 Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

