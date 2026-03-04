Người dân sốc nặng khi "mưa tiền" xuất hiện trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.



Đoạn clip, được lan truyền rộng rãi trên mạng, cho thấy khách mời rải những bó tiền mặt lên cô dâu và chú rể khi họ đứng trên một sân khấu được trang trí lộng lẫy.

Theo thông tin được biết, đám cưới diễn ra vào ngày 14/2, tại thị trấn Patti, huyện Tarn Taran, bang Punjab, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, tiếng nhạc lớn vang lên trong khi người thân nhảy múa sôi nổi xung quanh cặp đôi. Cùng lúc đó, những xấp tiền mệnh giá 10 rupee được tung lên không trung và rơi xuống phủ kín sân khấu.

"Mưa tiền" xuất hiện trong đám cưới khiến nhiều người kinh ngạc.



Chỉ trong vài phút, toàn bộ không gian dường như được bao phủ bởi tiền mặt, tạo nên một cảnh tượng điện ảnh khiến người xem trên khắp các nền tảng phải kinh ngạc.

...

Đoạn clip được chia sẻ lần đầu trên X bởi một người dùng, người này tuyên bố rằng hơn 40.000 tờ tiền mệnh giá 10 rupee đã được ném trong buổi lễ và nói đùa về nhân viên ngân hàng có thể phải đếm và gửi chúng vào ngân hàng sau đó.

Một số người xem đã bày tỏ sự ngưỡng mộ về đám cưới, cho rằng đó là sự phản ánh tinh thần phóng khoáng thường thấy trong các đám cưới của người Punjab. Nổi tiếng với âm nhạc sôi động, trang trí cầu kỳ và những lễ hội tràn đầy năng lượng, các đám cưới trong khu vực này thường rất hoành tráng.

Tuy nhiên, một số người dùng lại chỉ trích hành động này là sự phô trương giàu có không cần thiết.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoduatin.vn

