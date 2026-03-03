Phường Thành Sen (Hà Tĩnh): Xử lý nhiều đối tượng tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 28/2-1/3/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về việc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh), các tổ công tác Công an phường Thành Sen đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông như điều khiển xe mô tô không có BKS, không có gương chiếu hậu; không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người so với quy định.

Nhóm thanh, thiếu niên vi phạm bị lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý.

...



Ngoài ra, các Tổ công tác của Công an phường Thành Sen tiến hành kiểm tra hành chính một số trường hợp Thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn hoạt động về đêm, tiến hành răn đe, giáo dục, gọi mời gia đình đến bàn giao trách nhiệm quản lý.

Dịp này, lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự– trật tự an toàn giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: baophapluat.vn