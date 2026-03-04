Bộ Nội vụ trả lời về thông tin "sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 tỉnh, thành"

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, báo chí có đặt câu hỏi với Bộ Nội vụ về thông tin tiếp tục sáp nhập xã phường, cấp tỉnh, thành phố hay không?

Trả lời vấn đề này, ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết dư luận hiện nay có khá nhiều thông tin về nội dung này, đặc biệt là lan truyền trên mạng xã hội như Facebook, TikTok…

Ông Tuấn nhấn mạnh, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở (cấp xã) thực hiện trong năm 2025 là một bước đi mang tính chiến lược và ý nghĩa lịch sử rất quan trọng trong bối cảnh phát triển của đất nước thời gian tới.

Chủ trương này, trong đó có sắp xếp, hợp nhất các tỉnh thành phố từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh thành phố và sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoàn toàn các đơn vị hành chính cấp huyện trong bối cảnh sắp xếp chung của hệ thống chính trị đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc rất kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài các đơn vị hành chính.

Theo ông Tuấn, Đảng ủy Chính phủ khi trình Bộ Chính trị và sau đó trình Ban Chấp hành Trung ương Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy Chính phủ đã họp đến 5 lần và đã trình Bộ Chính trị xem xét đến 3 lần một cách rất kỹ lưỡng trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 60, để thực hiện về mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong cả nước.

"Kết quả hiện nay chúng ta còn 34 tỉnh thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước gồm có 3 loại hình là xã, phường và đặc khu", ông Phan Trung Tuấn nói.

Ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) trả lời tại họp báo (Ảnh: DC).

Theo đại diện Bộ Nội vụ, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính có gắn với việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ ngày 1/7/2025, đến nay hơn 8 tháng triển khai mô hình này.

"Hiện nay là toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ đạo rất sát sao việc này.

Thời gian tới đây, chúng ta sẽ tập trung vào hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để bảo đảm vận hành mô hình này được hiệu quả, thông suốt. Quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn", ông Tuấn cho biết.

Do đó, ông Tuấn khẳng định, hiện nay Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước.

...

Chia sẻ thêm về việc này, ông Tuấn cho biết tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xem xét thông qua 2 nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Hai nghị quyết được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Tuấn nhắc lại cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trong những năm tới.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), việc hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị của địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

"Việc này không nhằm hướng tới tiếp tục chia tách, sáp nhập hay sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới", ông Tuấn tái khẳng định.

Hồi giữa tháng 11/2025, sau cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", mạng xã hội cũng lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ khi đó đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Theo Bộ Nội vụ, chủ trương lớn này đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi triển khai thực hiện. Từ 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường) đã chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố. Cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Trước đó, sáng 12/6/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Nghị định số 321 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính quy định nếu kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND cấp tỉnh/ xã để xem xét, cho ý kiến.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn