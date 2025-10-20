Trước khi bị bắt, Ngân 98 khoe penthouse 80 tỷ, độ giàu có gây choáng ngợp

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là DJ Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Ngân 98 hoạt động trong vai trò DJ, người mẫu, diễn viên tự do, từng vướng nhiều lùm xùm trước khi bị bắt.

DJ Ngân 98 nổi tiếng trên mạng với những video nhạy cảm, khoe thân, phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội cùng nhiều hành vi khác gây tranh cãi. Nhiều năm gần đây, nữ DJ tập trung kinh doanh qua hình thức livestream và làm DJ. Trên trang cá nhân, Ngân cũng nhiều lần chia sẻ về nhà ở, hình ảnh xấp sổ đỏ hay các siêu xe khiến nhiều người tò mò về khối tài sản mà người đẹp sở hữu.

Ngân 98 hé lộ một góc trong căn penthouse xa hoa.

Năm 2023, Ngân 98 đăng tải dòng trạng thái thông báo tậu cơ ngơi hoành tráng khiến dân mạng ngỡ ngàng. "Bay đi làm miết không có thời gian qua xem em nó được xây sửa như thế nào luôn. Chỉ biết là 1 tháng nữa là hoàn thiện và được vào ở ", người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ.

Căn penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang khiến khán giả choáng ngợp.

Cô nàng cho hay: "Năm 2022, em Ngân có khoe mua 1 căn nhưng thiết kế phức tạp người ta không cho xây thế là Ngân bán đi và mua căn này to gấp đôi".

Nữ DJ càng khiến dân tình ngưỡng mộ khi tiết lộ: "Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”. Trong một video, Ngân 98 tiết lộ giá trị căn hộ tính cả nội thất khoảng 80 tỷ đồng.

Có thể thấy không gian sống của Ngân 98 vô cùng đẳng cấp, nội thất được thiết kế hiện đại, toát lên vẻ sang trọng. Căn nhà có tông trầm chủ đạo, sự nguy nga, tráng lệ của cơ ngơi này đủ biết cô đã chi đậm như thế nào cho nơi ở.

Tủ đồ thời trang của cô nàng cũng vô cùng rộng rãi với kích thước lớn để chứa nhiều giày dép, túi xách, phụ kiện...

Chiếc Mercedes-AMG GLE 53 thường xuyên xuất hiện trong các video về cuộc sống hàng ngày của Ngân 98.

Ngân 98 bên chiếc xe Maserati MC20 mua năm 2023.

Ngân 98 còn thường xuyên check in bên những chiếc xế xịn tiền tỷ hay du lịch đến những địa điểm sang chảnh, đắt đỏ. Cộng đồng mạng phải trầm trồ khi cô tự thưởng cho bản thân chiếc siêu xe Maserati MC20 mui trần có giá khoảng 22 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật. Một năm sau, cô tiếp tục tậu thêm chiếc Mercedes-Benz V-Class độ Maybach, chiếc xe được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất".

Nguồn tin: doisong.kienthuc.net.vn