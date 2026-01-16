Điểm danh chuỗi biệt thự trải dài khắp cả nước của Lệ Quyên

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên sở hữu hàng loạt bất động sản đắt đỏ trải dài khắp cả nước khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Người lao động
Tại TP HCM, Lệ Quyên hiện sống trong căn biệt thự xa hoa rộng gần 600m2 ở TP Thủ Đức, hoàn thiện vào năm 2021. Ảnh: FBNV
Biệt thự có gam màu trắng chủ đạo, mang phong cách cổ điển. Bên ngoài là khoảng sân vườn lớn, bày trí bàn ghế thư giãn và tiếp khách. Ảnh: FBNV
Điểm nhấn trong căn nhà là cầu thang xoắn uốn lượn độc đáo. Ảnh: FBNV
Khu vực phòng khách - bếp - bàn ăn lung linh với nội thất đắt tiền. Ảnh: FBNV
Tại Đà Lạt, nữ ca sĩ sở hữu biệt thự phong cách Châu Âu, cũng sử dụng gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Biệt thự có sân vườn rộng, trồng cây trái, hoa lá. Nữ ca sĩ còn đặt bộ bàn ghế phía ngoài thuận tiện mở tiệc tiếp đón gia đình, bạn bè. Ảnh: FBNV
Nội thất trong biệt thự đơn giản mà sang trọng. Ảnh: FBNV
Lệ Quyên sử dụng nhiều tranh và hoa tươi giúp không gian nhà thêm sinh động. Ảnh: FBNV
Không chỉ ở Việt Nam, Lệ Quyên còn có biệt thự 400m2 tại bang California, Mỹ. Căn biệt thự được nữ ca sĩ sử dụng làm nơi cư trú khi lưu diễn, cũng là để cho con trai sang Mỹ du học và sống tại đây. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà bày trí toàn đồ nội thất đắt tiền với tông màu xám và nâu gỗ chủ đạo. Ảnh: FBNV
Nhà thiết kế mở, nối liền phòng khách, bếp và bàn ăn. Ảnh: FBNV
Khu bếp mang phong cách tối giản, không bài trí nhiều đồ đạc. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn