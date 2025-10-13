Xem xét dừng thi công dự án ở Hà Tĩnh sau sự cố sập hàng loạt biệt thự

Một căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm ven bờ biển bị đổ sập tại khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) sau bão số 10. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN



Liên quan đến việc nhiều căn biệt thự thuộc dự án Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf & Resort tại tỉnh Hà Tĩnh do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư bị sập đổ sau cơn bão số 10 được phản ánh mới đây, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đang yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

...

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức giải quyết sự cố công trình theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP). Đồng thời, tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố; quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo Tin Tức

