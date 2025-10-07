Bên trong hai biệt thự trên 100 tỷ của Hoàng Hường

Thông tin Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Hường thường xuyên đăng tải và chia sẻ chuyện giàu có, xa xỉ đặc biệt tập trung vào bất động sản. Ảnh: FBNV