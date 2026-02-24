5 kiểu thiết kế nhìn 'cao cấp' khiến gia chủ muốn đập đi làm lại

Khi mới bàn giao, sofa xám, gạch bóng xám, tường xám...trông rất hiện đại. Nhưng sống lâu, nhiều gia chủ cảm thấy không gian lạnh lẽo, thiếu sinh khí, càng ở càng ngột ngạt...Ảnh: Architectural Digest
Không ít gia đình phải lát sàn gỗ chồng lên gạch xám để mang lại cảm giác ấm áp cho ngôi nhà. Ảnh: Decor + Design Show
Phụ kiện nhà bếp, phòng tắm màu đen hoặc trắng tinh được quảng cáo là "cao cấp". Tuy nhiên, thực tế sau khi sử dụng cho thấy, đen lộ cặn vôi, bong sơn; còn trắng ố vàng, xỉn màu. Ảnh: Architectural Digest
Theo các chuyên gia, lựa chọn tốt nhất là inox hoặc thép không gỉ: không bong sơn, không lỗi mốt. Ảnh: Zento
Không ít người chọn gạch lát phòng tắm kích thước nhỏ vì cho rằng dễ thi công, dễ căn chỉnh. Thực tế, đường ron gạch tích tụ bụi bẩn, sau một thời gian sẽ ngả vàng, nhìn xuống cấp. Ảnh: CMC Tiles
Giải pháp đơn giản là sử dụng gạch khổ lớn, ít ron hơn, vệ sinh dễ dàng hơn. Ảnh: Taicera
Cửa kính lớn trong suốt được ưa chuộng vì mang lại cảm giác mở rộng không gian, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Kính Việt Nhật Hải Long
Tuy nhiên, với khí hậu nóng ẩm và mật độ nhà ở dày đặc tại đô thị, thiết kế này dễ gây nóng, chói và thiếu riêng tư. Ảnh: Hoàng Phi Glass
Bếp đảo thường gắn liền với hình ảnh nhà rộng, gia chủ có điều kiện. Khi áp dụng vào những căn hộ có diện tích khiêm tốn, bếp đảo lại trở thành vật cản di chuyển. Ảnh: SBS house
Khoảng cách giữa các khu vực nấu nướng bị thu hẹp, việc mở tủ, kéo ngăn kéo hay di chuyển khi nấu ăn trở nên chật chội. Thay vì tiện nghi, bếp đảo trong không gian nhỏ lại làm mất đi sự linh hoạt vốn có. Ảnh: Nội thất là nhà
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn