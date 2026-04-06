Trước giờ ra mắt chính thức Vinhomes Hải Vân Bay: Hơn 5.000 “chiến binh” sale 3 miền sẵn sàng cho “trận đánh lớn”

Hơn 5.000 “chiến binh” từ 46 đại lý, liên minh 3 miền đã sẵn sàng cho sự kiện ra quân quy mô lớn, trong bối cảnh niềm tin vào giá trị thực, tiến độ triển khai và dư địa tăng trưởng của dự án ngày càng được củng cố.

Sức nóng lan khắp 3 miền, toàn thị trường “đếm ngược” tới giờ G

Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, lễ kick-off dự án Vinhomes Hải Vân Bay với chủ đề “Let Victory make History” sẽ đồng loạt diễn ra tại 3 đầu cầu Bắc - Trung - Nam, gồm Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) và Công viên VinWonders Grand Park (TP.HCM).

Hơn 5.000 chuyên viên tư vấn từ 46 đại lý, liên minh trên toàn quốc sẽ cùng hội tụ trong sự kiện ra quân quy mô lớn, tạo nên bầu không khí bùng nổ trước một “trận đánh lớn” của thị trường miền Trung.

Sự kiện kick-off dự án Vinhomes Hải Vân Bay đang được cả thị trường ngóng đợi.

Tại các sàn giao dịch, công suất đang được đẩy lên cao nhất, từ đào tạo sản phẩm, chuẩn bị bảng hàng, rà soát dữ liệu khách đến xây dựng kế hoạch chốt giao dịch sau lễ kick-off.

Ông Lê Bảo Việt, Giám đốc dự án của Home Plus, cho biết những ngày qua, toàn công ty tựa như một “lò lửa” khi gần 300 “chiến binh” chạy nước rút để sẵn sàng cho thời điểm ra quân.

“Chưa có một dự án nào khiến chúng tôi bận rộn như vậy. Lượng khách hàng quan tâm rất lớn. Tính đến hiện tại, chúng tôi đã có 325 booking, nhưng chỉ 35 khách hàng may mắn lấy được sản phẩm trong đợt ra hàng đầu tiên. Hàng trăm khách hàng vẫn đang ngóng đợi chủ đầu tư ra hàng tiếp”, ông Việt chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trần Phương Chương, Phó Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung, cho biết Vinhomes Hải Vân Bay hiện chiếm tới 80% tổng lượng khách hàng của sàn.

“Số booking hiện đạt trên 200, nhưng lượng khách hàng quan tâm và tiềm năng xuống tiền cao hơn khoảng 10 lần. Sự kiện kick-off Vinhomes Hải Vân Bay sẽ là cột mốc đánh dấu thời điểm mở sóng cho toàn thị trường bất động sản miền Trung trong quý II/2026”, ông Chương nhận định.

Niềm tin vào giá trị thực và tương lai đã hiện hình tại Vinhomes Hải Vân Bay

Điểm đặc biệt tạo nên khí thế trước giờ G không chỉ là sức nóng giao dịch, mà còn là cảm xúc tự hào từ chính đội ngũ sale và đại lý đồng hành cùng dự án.

Theo sát Vinhomes Hải Vân Bay ngay từ những ngày đầu, bà Lưu Thị Thương, Giám đốc dự án của MICC Group, cho biết công ty xác định đây sẽ là “quả đấm thép” cho năm 2026.

“Trong nghề, không phải lúc mình cũng là người chọn dự án. Bởi những dự án mang tính biểu tượng, đạt tới tầm vóc di sản thì sẽ chọn người đồng hành. Chúng tôi đã mong chờ Vinhomes Hải Vân Bay suốt 10 năm qua. Được bán hàng cho Vinhomes là vinh dự của đại lý. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi là cầu nối giữa dự án và khách hàng, tiếp sức cho thành công không chỉ cho chủ đầu tư, khách hàng mà còn cho toàn thị trường”, bà Thương chia sẻ.

Đằng sau niềm tự hào của đội ngũ sale là niềm tin vào một dự án hội tụ nhiều giá trị thực, đủ sức thuyết phục cả thị trường lẫn nhà đầu tư.

Tọa lạc dưới chân đèo Hải Vân, dự án sở hữu vị trí hiếm có khi nằm sát biển và được bao bọc bởi vịnh biển nguyên sơ phía Tây Bắc Đà Nẵng. Không đơn thuần là tọa độ nghỉ dưỡng, đây là một đô thị biển quy mô lớn với hệ tiện ích đồng bộ, trở thành lựa chọn nổi bật cho nhu cầu an cư và đầu tư.

Đồng thời, vị trí đắt giá tại điểm giao thoa của trục di sản Huế - Đà Nẵng, trục du lịch - thương mại - logistics miền Trung, kế cận siêu cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do giúp dự án sở hữu dư địa tăng trưởng mạnh trong tương lai.

“Đây là dự án tốt nhất thị trường Đà Nẵng nói riêng và toàn miền Trung nói chung từ trước đến nay. Triển vọng giá trị các sản phẩm của Vinhomes Hải Vân Bay tăng gấp đôi sau một thời gian ngắn là điều hết sức bình thường”, ông Bùi Hiền, CEO Southern Homes, nhìn nhận.

Hiếm có dự án nào dù chưa chính thức ra mắt vẫn liên tục giữ sức nóng suốt nhiều tháng như Vinhomes Hải Vân Bay.

Niềm tin của thị trường còn được củng cố mạnh bởi tiến độ hiện hữu. Theo kế hoạch, 345 căn bàn giao thô Bạch Vân dự kiến hoàn thành xây dựng vào cuối năm nay, tiếp đó là hai công viên Đảo Ngọc và Bách Thảo vào quý III/2027. Trong khi đó, tổ hợp công viên giải trí VinWonders Hải Vân Bay, khu resort và khách sạn cao cấp quy mô 4,6ha, cùng các tòa cao tầng và hàng trăm căn thấp tầng dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2027.

Như vậy, chỉ trong 1,5 năm tới, các chủ sở hữu sẽ được chiêm ngưỡng một đô thị phồn vinh, rực sáng ánh đèn bên bờ biển tuyệt đẹp của Đà Nẵng.

“Khách hàng không chỉ mua một kỳ vọng, mà đang nhìn thấy rõ lộ trình hình thành của một đại đô thị biển có thể an cư, khai thác và tạo dòng tiền trong thời gian ngắn”, chị Nguyễn Thị Uyên Phương, nhân viên kinh doanh của Vietnam Land, cho hay.

Nhiều hạng mục trọng điểm của Vinhomes Hải Vân Bay sẽ sớm về đích.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị thực, pháp lý sở hữu lâu dài, tiến độ triển khai và khả năng vận hành sớm, Vinhomes Hải Vân Bay trở thành lời khẳng định vững chắc cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản miền Trung. Chu kỳ bùng nổ đó sẽ chính thức được kích hoạt với lễ ra mắt dự án được tổ chức trên cả 3 miền vào ngày 7/4 tới.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn