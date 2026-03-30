Vinhomes dẫn đầu nhóm doanh nghiệp bất động sản uy tín

Bảng xếp hạng do Vietnam Report thực hiện nhằm đánh giá các doanh nghiệp trong ngành dựa trên năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và mức độ nhận diện trên thị trường. Trong đó, Vinhomes tiếp tục nối dài chuỗi giải thưởng kể từ khi doanh nghiệp niêm yết năm 2018.

Hải Vân Bay một trong những dự án nổi bật của Vinhomes tại miền Trung. Ảnh: Vinhomes

Năm 2025, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ hoạt động cốt lõi và hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 183.923 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng. Tổng doanh số bán hàng đạt 205.252 tỷ đồng, tăng 98% so với năm trước.

Song song kết quả kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục phát triển loạt công trình quy mô lớn tại các địa phương như Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM), khu phức hợp du lịch và đô thị Làng Vân - Hải Vân Bay (Đà Nẵng), và Vinhomes Global Gate (Hạ Long, Quảng Ninh). Các dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, với hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch theo mô hình thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế, có khả năng kết nối với Thủ đô chỉ trong 23 phút thông qua đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Vinhomes

Ở góc độ triển khai, nhiều dự án ghi nhận tiến độ thi công nhanh, góp phần sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Các khu đô thị sau khi bàn giao được vận hành với hệ thống dịch vụ đi kèm, đồng thời tổ chức các hoạt động cộng đồng nhằm hình thành môi trường sống ổn định cho cư dân.

...

"Số lượng cư dân và giá trị các khu đô thị Vinhomes không ngừng gia tăng, góp phần gia tăng uy tín của chủ đầu tư", đại diện Vinhomes chia sẻ.

Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM) sau gần một năm khởi công. Ảnh: Vinhomes

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết, doanh nghiệp không ngừng đổi mới mô hình phát triển đô thị, hướng tới nâng tầm chuẩn mực sống cho cư dân, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ bất động sản khu vực và quốc tế.

"Việc dẫn đầu nhóm doanh nghiệp bất động sản uy tín là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững và mở rộng quy mô trong tương lai", bà Hằng nhấn mạnh.

Các sự kiện lễ hội được tổ chức tại các khu đô thị Vinhomes. Ảnh: Vinhomes

Trước đó, Vinhomes được tạp chí Time (Mỹ) đưa vào danh sách 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, đồng thời nhận danh hiệu Nhà phát triển của năm tại Đông Nam Á 2025 do Dot Property trao tặng. Các giải thưởng góp phần nâng cao mức độ hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường khu vực.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: vnexpress.net