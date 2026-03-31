Vinhomes Global Gate Hạ Long: Kỳ tích kiến tạo “kỳ quan đô thị” bên vịnh di sản

Một vùng đất đang chuyển mình, diện mạo “kỳ tích đô thị” dần hiện hữu

Theo ghi nhận thực tế tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, công trường sáng đèn suốt đêm, máy móc vận hành 24/7. Nhiều hạng mục hạ tầng bắt đầu thành hình rõ nét.

Mặt bằng được san lấp đồng bộ, những con đường nội khu bắt đầu được trải nhựa. Khu nhà mẫu và sa bàn cũng đã thành hình, chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan. Tất cả cho thấy một thực tế, siêu đô thị 18 tỷ USD đã bước qua giai đoạn khởi động, tiến vào thời điểm có thể nhìn thấy được.

Quy mô và nhịp độ triển khai tại Vinhomes Global Gate Hạ Long khiến nhiều người liên tưởng đến các siêu dự án biểu tượng toàn cầu, như Palm Jumeirah (Dubai) hay Songdo International Business District (Hàn Quốc)… trong giai đoạn đầu kiến tạo. Từ mặt bằng trải dài, hạ tầng thi công đồng loạt đến cường độ vận hành không ngừng nghỉ, tất cả đang vẽ nên bức tranh về sự chuyển mình mạnh mẽ của một vùng đất. Ở đó, một “kỳ tích đô thị” đang dần thành hình.

Nhiều hạng mục của Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành hình



Sự lột xác thần tốc của khu vực cũng khiến đại công trường trở thành tâm điểm chú ý của người dân địa phương cũng như dòng phương tiện lưu thông mỗi ngày trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Kỳ vọng về một siêu đô thị hiện đại, xứng tầm cũng theo đó mà lớn dần.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân sinh sống lâu năm tại Hạ Long, chia sẻ: “Bên cạnh kỳ quan thiên nhiên thế giới, chắc chắn cần một kỳ quan do con người kiến tạo. Với những gì Vinhomes đã làm, tôi tin đây sẽ là công trình mang tính biểu tượng mới của Quảng Ninh”.

Trong khi đó, chị Trần Thị Minh, kinh doanh dịch vụ gần khu vực dự án, cho biết lượng khách đổ về tìm hiểu thông tin ngày càng tăng. “Ai cũng tò mò về quy mô và tiến độ. Rõ ràng nơi đây đang trở thành tâm điểm mới của cả khu vực”, chị nói.

Chưa ra mắt chính thức nhưng Vinhomes Global Gate Hạ Long đã khiến thị trường sôi sục

Sức nóng thị trường gia tăng song hành với tiến độ thi công. Bên cạnh quy mô hàng đầu, lực hút lớn của dự án còn đến từ thương hiệu Vinhomes - nhà phát triển luôn dẫn dắt các xu hướng đô thị tại Việt Nam, đồng thời là cái tên bảo chứng cho chất lượng sống quốc tế và giá trị đầu tư dài hạn.

Thị trường “đếm ngược” chờ ngày ra mắt “thành phố kỳ quan”

Trong hơn một thập kỷ vừa qua, các dự án do Vinhomes phát triển không chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở chất lượng cao, mà còn xây dựng hệ sinh thái sống hoàn chỉnh với những đặc quyền cư dân vượt trột. Từ mô hình “all-in-one” tại Times City, Royal City đến các đại đô thị quy mô lớn như Ocean City, Vinhomes Royal Island hay Vinhomes Grand Park. Vinhomes còn ghi dấu ấn quốc tế với những lần “chơi lớn” như đưa biển về Thủ đô hay “đẩy biển ra xa” để kiến tạo siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Đông Nam Á…

Với sức hút an cư mạnh mẽ và tốc độ lấp đầy nhanh chóng, các đô thị Vinhomes ghi nhận mức độ tăng trưởng hiếm thấy trên thị trường. Cụ thể, lịch sử giá do batdongsan.com.vn ghi nhận giai đoạn 2018-2024 cho thấy, các dự án Vinhomes có tỷ lệ tăng giá trung bình tối thiểu 10%/năm. Điều này lý giải vì sao những dự án mới, đặc biệt ở giai đoạn đầu, như Vinhomes Global Gate Hạ Long, luôn thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư.

“Cả thị trường đang đếm ngược đến ngày dự án ra mắt, sức quan tâm đã dồn nén suốt một thời gian dài, chỉ cần dự án mở bán, chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng rung chuyển thị trường”, chị Vũ Thanh Tâm, đại diện một nhà phân phối tại Hà Nội, đánh giá.

Theo quy hoạch, siêu đô thị được định vị là một “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên Vịnh di sản Quốc tế”, tích hợp đầy đủ chức năng từ an cư, làm việc, nghỉ dưỡng đến thương mại, giải trí... Ba trụ cột phát triển của dự án cho thấy rõ định hướng này.

Thứ nhất là khả năng kết nối. Dự án nằm ngay điểm cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời sở hữu ga depot đặt ngay trong nội khu. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 350 km/h, khởi công ngày 12/4/2026 và dự kiến đi vào vận hành từ 2028, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tới Hà Nội xuống còn khoảng 23 phút. Đột phá hạ tầng này sẽ tái định hình cách thức di chuyển và mở ra mô hình sống “hai trung tâm” linh hoạt giữa Thủ đô và vùng di sản.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng trở thành “Hà Nội mới” nhờ khả năng kết nối chỉ 23 phút đến Thủ đô

Thứ hai là không gian sinh thái quy mô lớn. Dự án quy hoạch khoảng 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, trong đó nổi bật là công viên rừng 620 ha và hồ lagoon 680 ha sử dụng nước biển tự nhiên. Quy mô này tạo nên một môi trường sống hiếm có, khác biệt hoàn toàn các đô thị truyền thống. Nơi đây, thiên nhiên và đô thị được tổ chức hài hòa trên nền cảnh quan vô giá của di sản thiên nhiên triệu năm tuổi mang tầm vóc toàn cầu.

Thứ ba là hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án tích hợp các công trình quy mô lớn như quần thể 12 sân golf khoảng 950 ha, công viên giải trí VinWonders 81 ha, tổ hợp văn hóa - sự kiện 16,4 ha… Những yếu tố này giúp siêu đô thị vừa lý tưởng để ở, vừa có thể tự vận hành như một trung tâm kinh tế - dịch vụ độc lập, vừa trở thành điểm đến du lịch, đầu tư, kinh doanh hấp dẫn.

Với sự xuất hiện của một “thành phố kỳ quan” bên vịnh di sản, Hạ Long đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng. Từ một điểm đến du lịch nổi tiếng, khu vực này dần được định hình lại như một trung tâm sống mới, nơi hội tụ cư dân, dòng vốn và các hoạt động kinh tế quy mô lớn trong tương lai.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congly.vn