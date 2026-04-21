Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đồng chí là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; là người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối của Đảng phù hợp với tình hình mới.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập chủ trì và tổ chức xuất bản tạp chí Bôn-sơ-vích - cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, là người đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng, là chiến sĩ cách mạng hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc.

Công lao to lớn của đồng chí được Đảng và Nhân dân ta mãi mãi khắc ghi. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học quý báu, đó là bài học về tinh thần không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên trước mọi khó khăn, thách thức. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy lý luận sắc bén, kiên định bảo vệ chân lý, lẽ phải.

Nhạy bén với tình hình, linh hoạt chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng khi bối cảnh thay đổi. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, vững vàng trước mọi tình huống khó khăn. Nêu cao tinh thần cống hiến, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

“Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là dịp để chúng ta bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng.

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX” - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ở đồng chí hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong những năm tháng gian nan khi Đảng ta vừa ra đời, trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù, đồng chí đã cùng Trung ương khôi phục, củng cố tổ chức, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, kỷ luật, giữ vững mạch nối cách mạng trong nước và quốc tế, đặt nền móng cho đoàn kết quốc tế vô sản.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Ảnh: TTXVN

Là nhà lý luận sắc sảo, đồng chí luôn xuất phát từ thực tiễn đấu tranh để phát triển lý luận của Đảng. Dù trong hoàn cảnh cam go nhất, bị tra tấn hay đối mặt với án tử hình, đồng chí vẫn một lòng trung kiên với Đảng với Nhân dân. Trước kẻ thù, đồng chí khảng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động”.

Đồng chí ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng cuộc đời và tinh thần bất diệt của đồng chí mãi mãi là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ