Tình hình sức khoẻ hiện tại của cháu bé ở Hà Tĩnh bị cha dượng bạo hành

Cụ thể, các vết thương đã khô, những vết bầm tím trên cơ thể cũng bắt đầu tan, mờ dần, cháu ăn ngủ rất tốt. Hiện tại, mẹ ruột của cháu H.T.N.L đang có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cháu.

"Mẹ đẻ của cháu có nguyện vọng được đưa cháu về Sơn La điều trị vì ông ngoại đang ốm nặng. Tuy nhiên việc ra viện hiện còn phụ thuộc quá trình điều tra của cơ quan công an. Khi cơ quan điều tra giám định xong, hoàn thành các thủ tục liên quan mới xuất viện được", nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết.

Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đưa tin, ngày 19/10, Công an xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc cháu H.T.N.L. (10 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú cùng địa chỉ) có hành vi bạo hành, đánh đập gây thương tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, điều tra ban đầu.

Liên quan vụ việc, ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Văn Nam.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

