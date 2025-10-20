Hà Tĩnh: Cô giáo kể về bé gái bị cha dượng bạo hành bằng búa

Hàng xóm kể lại với cô Phương Trang vụ việc xảy ra tối qua, bố đóng cửa đánh đập cháu nên mọi người không nghe thấy. Sáng sớm, khi bố đi làm cháu mới mở hé cửa sổ gọi bác hàng xóm mở cửa đưa lên trạm y tế xã. Sau đó, nhân viên trạm y tế gọi cho nhà trường.

“Ngay khi nhận được tin, cô hiệu trưởng cùng tôi đến trạm y tế, thấy cháu bị nặng nên đưa thẳng lên bệnh viên đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cấp cứu”, cô Trang nói.

Theo cô Phương Trang, năm ngoái khi nhận lớp đã thấy cháu N.L hay buồn, ủ rũ nên tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của N.L. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm đã bảo các bạn trong lớp hoà đồng và chia sẻ với N.L.

“Vào tháng 5 thời tiết nắng nóng, học sinh mặc đồng phục mùa hè, khi đó các vết bầm, vết sẹo trên người N.L mới lộ ra. Thấy vậy, tôi gọi cháu ra ngoài thì phát hiện khắp người chi chít vết thương nên báo cho nhà trường cũng như chính quyền địa phương rồi gọi gia đình lên để làm việc. Tại buổi làm việc, gia đình và bố đã hứa không tái phạm nữa. Từ lần đó cũng không nghe xảy ra gì thêm cho đến hôm nay. Cháu học tốt, chăm ngoan, ở nhà nghe bảo cũng siêng năng chăm chỉ. Cháu từng bảo với tôi ở nhà không được nói chuyện, tâm sự chia sẻ với ai", cô giáo chủ nhiệm của cháu N.L bày tỏ.

Vết bầm tím chi chít khắp cơ thể cháu H.T.N.L do bị bạo hành. Ảnh: NDCC



Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm cho biết thêm, sáng nay ngay khi nhận được thông tin đã cùng cô chủ nhiệm đưa cháu lên bệnh viện rồi cho cháu đi chụp chiếu.

“Hiện phía nhà trường đã đứng ra bảo đảm thủ tục nhập viện cho cháu vì cháu không có giấy tờ, đồng thời mua thức ăn nước uống cho cháu", cô Hiệu trưởng nói.

Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, ngày 19/10, Công an xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin phản ánh việc bé gái bị cha dượng bạo hành được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, chiều cùng ngày, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin về việc một bé H.T.N.L, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm bị cha dượng tên N. bạo hành nhiều lần qua nhiều năm. Sáng nay bé bị cha dượng lấy búa đập vào đầu.

Kèm theo nội dung là hình ảnh bé gái bị đánh bầm tím chi chít roi in hằn ở lưng, mông, đùi và chân. Đặc biệt, trên đầu cháu còn có vết thương rách da, phải dùng gạc băng lại.

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ cũng như bình luận thể hiện sự bức xúc, phẫn nộ của dư luận.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, hiện cha dượng của cháu N.L không có mặt tại địa phương.

Tác giả: Quốc Thanh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết