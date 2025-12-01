Tỉnh Hà Tĩnh công bố mở cảng cá Cửa Nhượng

Theo quyết định, Cảng cá Cửa Nhượng được xếp loại II, đáp ứng các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật và khả năng tiếp nhận tàu cá theo quy định. Cảng có tọa độ xác định rõ ràng theo hệ thống định vị quốc tế và được trang bị đầy đủ thông tin liên lạc gồm số điện thoại, email và tần số 7909 KHz phục vụ hoạt động nghiệp vụ.

Dự án xây dựng cảng cá Cửa Nhượng có mức đầu tư 280 tỷ đồng. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp là Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá. Cảng cá Cửa Nhượng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/11/2025 với hệ thống cầu cảng có tổng chiều dài 270 m, trong đó 150 m dành cho tàu công suất 400 CV và 120 m cho tàu dưới 150 CV. Luồng vào cảng rộng 40 m, độ sâu -4,0 m, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào. Khu vực nước đậu tàu và vùng nước trước cầu cảng đều đạt độ sâu thiết kế -4,0 m. Tổng diện tích vùng đất cảng đạt 5,4367 ha, vùng nước cảng 11,6 ha. Cảng cá Cửa Nhượng có năng lực cập tàu đạt 100 lượt/ngày, lượng hàng hóa thủy hải sản qua cảng là 16.000 tấn/năm.

Cảng cá Cửa Nhượng -xã Thiên Cầm (Ảnh internet)

...

Việc đưa cảng vào khai thác là phù hợp với Quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu hậu cần nghề cá, tăng cường an toàn cho tàu thuyền, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân trong hoạt động sản xuất, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực ven biển Thiên Cầm nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Tác giả: BBT

Nguồn tin: hatinh.gov.vn