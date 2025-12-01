Hà Tĩnh 'phát tín hiệu' khởi động siêu dự án điện gió hơn 17.000 tỷ đồng

Theo đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa chính thức công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư cho Dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, một trong những dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn nhất từng được đưa ra thị trường tại khu vực Bắc Trung Bộ. Với tổng chi phí sơ bộ lên tới 17.051 tỷ đồng, dự án hướng đến mục tiêu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng, góp phần tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh tại Hà Tĩnh và khu vực miền Trung.

Khu vực biển thị xã Kỳ Anh – nơi dự kiến xây dựng Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, quy mô hơn 17.000 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 39 ngày 18/9/2025, theo đó kêu gọi nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia phát triển một tổ hợp điện gió có công suất thiết kế 400 MW. Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 1.053,3 GWh điện năng mỗi năm, tương ứng hệ số công suất 30,1% – mức được đánh giá phù hợp với điều kiện gió ngoài khơi tại khu vực Kỳ Anh.

Về quy mô sử dụng đất và mặt nước, dự án dự kiến chiếm khoảng 5,5 ha đất có thời hạn, hơn 825 ha mặt nước có thời hạn, cùng diện tích tạm thời gần 113 ha phục vụ thi công. Để đạt mức công suất 400 MW, nhà máy sẽ lắp đặt 47 tua bin, với công suất mỗi tua bin từ 5 – 8,5 MW. Đây là cấu hình phổ biến tại các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn hiện nay, cho phép tối ưu sản lượng và giảm chi phí vận hành.

Một trong những cấu phần quan trọng của dự án là hệ thống đấu nối vào lưới điện quốc gia. Theo phương án sơ bộ, nhà đầu tư sẽ xây dựng trạm nâng áp 66/500kV – 2x250 MVA, đồng thời đầu tư tuyến đường dây 500kV mạch kép để đấu nối vào đường dây 500kV mạch 3. Hà Tĩnh kỳ vọng hệ thống hạ tầng truyền tải mới này sẽ tăng cường khả năng giải tỏa công suất cho không chỉ dự án Kỳ Anh mà còn cho các dự án năng lượng khác trong tương lai.

Dự án trải dài trên địa bàn các xã Kỳ Anh, Kỳ Xuân và Kỳ Khang (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Theo kế hoạch, toàn bộ các thủ tục pháp lý sẽ phải hoàn tất chậm nhất vào quý III/2026, khởi công trong quý IV/2026 và đưa nhà máy vào vận hành thương mại vào quý IV/2028. Như vậy, các nhà đầu tư tiềm năng sẽ có khoảng hai năm để chuẩn bị, triển khai và giải ngân cho dự án quy mô hàng đầu này.

Dự án không áp dụng chỉ định thầu và thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư cạnh tranh, minh bạch.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng mạnh tỷ trọng năng lượng tái tạo giai đoạn 2025–2030, Nhà máy Điện gió Kỳ Anh được xem là cơ hội đầu tư đáng chú ý, nhất là với các tập đoàn năng lượng đang tìm kiếm dự án quy mô lớn, quỹ đất – mặt nước ổn định và cơ chế phát triển rõ ràng. Với tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng và kế hoạch vận hành vào cuối 2028, dự án hứa hẹn góp phần định hình thị trường điện gió miền Trung trong giai đoạn tới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn