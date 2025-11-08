Cảnh sát hình sự Hà Tĩnh và trận đánh án rúng động Tam Giác Vàng

155 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại đặc khu Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) bị Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh bắt giữ, đưa về Việt Nam điều tra, xử lý.

Đặc biệt, công tác đấu tranh của Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh không chỉ “bó hẹp” trong tỉnh mà còn phối hợp hiệu quả với các đơn vị nước bạn. Chiến công vang dội, đột kích Đặc khu Tam Giác Vàng bắt hàng trăm đối tượng và triệt phá các đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô nghìn tỷ đồng đã được lãnh đạo các cấp biểu dương và nhân dân ghi nhận.

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2024, khi hàng chục người dân Hà Tĩnh gửi đơn cầu cứu Phòng CSHS về việc con em mình bị lừa bán sang Lào, Campuchia, Philippines với lời hứa việc nhẹ lương cao. Khi tới nơi, nhiều nạn nhân bị cưỡng bức lao động, ép tham gia lừa đảo và bị giam giữ trong các sào huyệt tội phạm xuyên quốc gia.

Nhận đơn trình báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Phòng CSHS lập Chuyên án 0524M. Tổ công tác bí mật khảo sát tuyến đường di chuyển dài hơn 1.300km từ Cửa khẩu Cầu Treo đến tỉnh Bò Kẹo (Lào). Sau gần 1 tháng triển khai quyết liệt, đến cuối tháng 5-2024, tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát mua bán người Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây. 4 đối tượng cầm đầu bị bắt giữ và đã giải cứu, đưa 36 người Việt Nam về nước an toàn.

Chiến công của Chuyên án 0524M chưa phải là trận đánh lớn nhất. Chỉ hơn 2 tháng sau chuyên án 0524M, một chiến dịch quy mô và kịch tính hơn được CSHS Hà Tĩnh triển khai ngay tại “thủ phủ” sầm uất của tội phạm lừa đảo. Đây là đường dây đã lừa hàng chục nghìn bị hại ở Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Đầu tháng 8-2024, Ban chuyên án Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục chiến dịch, với mục tiêu là Đặc khu Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Đây là một hành trình đầy hiểm nguy, bởi lực lượng Ban chuyên án phải vượt quãng đường hơn 600km từ Hà Tĩnh đến thủ đô Viêng Chăn (Lào), rồi tiếp tục di chuyển đến Boten.

Đúng 3 giờ sáng 2-8, lệnh tấn công vang lên. Các trinh sát chia 3 tổ (chốt chặn, đột kích, hỗ trợ kỹ thuật) thần tốc đột kích 13 tầng tòa nhà sào huyệt của tổ chức lừa đảo. Sau hơn 4 giờ vây ráp căng thẳng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng. Sáng 3-8, đoàn xe rời Đặc khu Tam Giác Vàng đưa 155 nghi phạm hồi hương và đến ngày 7-8, đoàn xe ô-tô đã đưa 155 nghi phạm trở về trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh an toàn.

Những chiến công xuyên quốc gia vang dội trên chỉ là phần nổi bật nhất, khẳng định vị thế Anh hùng của Phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị đã chứng minh bản lĩnh khi đối đầu tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu “xã hội đen”, triệt xóa 6 băng nhóm “tín dụng đen” (104 đối tượng) liên quan đến các hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản”, “giết người”.

Cảnh sát di lý đối tượng trong đường dây lừa đảo hàng nghìn bị hại người Việt Nam.

Không chỉ vậy, Phòng CSHS còn là khắc tinh của tội phạm công nghệ cao, phá những chuyên án “nghìn tỷ”. Nổi bật là chuyên án bắt giữ đường dây lừa đảo hơn 3.000 nạn nhân qua mạng xã hội (do Lê Huy Nhật cầm đầu). Để triệt xóa tận gốc đường dây này, lính hình sự Hà Tĩnh đã tỏa quân đến Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng và TPHCM và truy tố 110 bị can, đồng thời làm rõ hành vi thực hiện hơn 20.000 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Cùng thời điểm, CSHS Hà Tĩnh triệt xóa ổ nhóm lừa đảo tuyển cộng tác viên bán bản vẽ (do Lê Bá Hải cầm đầu), lừa đảo hơn 5.000 người, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh tội phạm lừa đảo, CSHS Hà Tĩnh liên tiếp bóc gỡ các đường dây đánh bạc trên không gian mạng quy mô lớn. Có thể kể đến là chiến công bóc gỡ 2 đường dây đánh bạc trực tuyến do Lê Cảnh Bảo điều hành, với lượng tiền giao dịch tại thời điểm bị bắt lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Những chiến công đặc biệt xuất sắc, từ trận đánh xuyên quốc gia đến các chuyên án công nghệ cao nghìn tỷ, đã chứng minh bản lĩnh và trí tuệ của người lính CSHS Hà Tĩnh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

