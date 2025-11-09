Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Lễ khởi công trường học vùng biên ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Hữu Qu‎yết - TTXVN



Sáng 9/11, tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Lễ khởi công Dự án xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1.

Dự án xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 có quy mô hiện đại với 40 lớp cho 1.330 học sinh với tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. Công trình gồm đầy đủ khu học tập, khu chức năng, khu nội trú, khu sinh hoạt văn hóa. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là nhịp cầu nối tri thức, chắp cánh những ước mơ và vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ em nơi vùng biên của tỉnh Hà Tĩnh.

Việc khởi công dự án xây dựng trường học vùng biên là dấu mốc quan trọng hiện thực hóa chủ trương lớn của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào cũng như công tác giáo dục vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt cho biết, Hà Tĩnh là một trong 22 địa phương của cả nước có biên giới đất liền, với 7 xã giáp nước bạn Lào. Đây là vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và là phên dậu của Tổ quốc. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định, giáo dục vùng biên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, quy hoạch và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học liên cấp tại các xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Trong đó, trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 và trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê khởi công hôm nay, là 2 trong tổng số 100 công trình của cả nước được Chính phủ phê duyệt triển khai xây dựng thí điểm năm 2025. Đây đều là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh, mang ý nghĩa tiên phong và biểu trưng cho quyết tâm của Hà Tĩnh trong việc đưa chủ trương của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự lễ khởi công. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã bấm nút khởi công dự án và trao tặng 1.200 chiếc áo ấm cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nhân dân xã Sơn Kim 1.

