Tìm thấy t.h.i t.h.ể n.a.m s.i.n.h nghi n.h.ả.y đ.ậ.p Quán Trăn

Chiều 22/12, tại tuyến đường nội khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), hàng chục người tập trung theo dõi lực lượng tìm kiếm người nghi tự tử tại đập Quán Trăn.

Khu vực nghi thanh niên làm điều dại dột. Ảnh: Thạch Liên



Trước đó, người dân phát hiện một chiếc xe máy để trên mặt đường, bên dưới gần mép nước, có một túi đựng laptop và một số giấy tờ. Qua xác minh ban đầu, xe máy và máy tính, giấy tờ trên là của một nam sinh viên, quê Hà Tĩnh, đang học tại một trường trong khu vực.

Sau khi tìm kiếm trong khu vực nhưng không có kết quả, người thân nghi ngờ nam sinh viên làm điều dại dột nên báo lực lượng chức năng tìm kiếm dưới đập nước.

Đến khoảng 14h30, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân và tiến hành trục vớt, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

... Nhiều người tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Thạch Liên



Quán Trăn là đập nước lớn ở huyện Thạch Thất, mùa hè hằng năm đây là "bãi biển" tắm mát của hàng trăm người dân. Đập có nhiều vị trí sâu cả chục mét và xảy ra nhiều vụ đuối nước trong những năm gần đây.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Thạch Liên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn