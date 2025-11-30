Tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ 3 ngư dân mất tích khi tàu cá bị sóng gió đánh chìm

Danh tính ngư dân này được xác định là Ngô Hồng Hải (SN 1984, trú tổ dân phố 3, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) trôi dạt vào khu vực Hòn Mũi, vùng biển thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh (Khánh Hòa). Khi nhận được tin báo từ người dân, Đồn biên phòng Vĩnh Hải đã huy động 6 cán bộ, chiến sĩ lên tàu cá KH-02349 TS của ông Lê Nguyễn Nhật Tín (SN 1993, trú thôn Bình Hưng, xã Nam Cam Ranh đến hiện trường lúc 23h05’ đêm 29/11. Thi thể nạn nhân được vớt lên chuyển vào bờ rạng sáng 30/11 để giao cho thân nhân gia đình lo hậu sự.

CBCS Đồn biên phòng Vĩnh Hải đi tàu cao tốc ra vùng biển Bình Tiên phối hợp ngư dân và chính quyền xã Công Hải tìm kiếm nạn nhân.

Như Báo CAND đã thông tin, trong đêm 2711, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1976, trú tổ dân phố 28, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) đang điều khiển tàu cá từ phía biển vào bờ để phòng tránh bão Koto. Khi còn cách bờ biển Bình Tiên, xã Công Hải khoảng 300m, bất ngờ những đợt sóng gió xô đập mạnh, đánh chìm tàu cá. 2 trong số 5 ngư dân trên tàu cá bơi vào bờ, 3 người còn lại là Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thạch Trung và Ngô Hồng Hải bị sóng nhấn chìm, mất tích. Trong chiều 28/11 và đêm 29/11, ngư dân địa phương và Đồn biên phòng Vĩnh Hải lần lượt tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Thạch Trung, Ngô Đông Hải. Nạn nhân còn lại là thuyền trưởng Nguyễn Văn Trung vẫn đang được tìm kiếm.

